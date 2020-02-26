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"Девочки, вы больные?": Напавшие на российскую делегацию грузинские журналистки обиделись на Лаврова

26 февраля 2020, 03:09  •  93 • Политика
Напавшие на российскую делегацию в ООН грузинские журналистки обиделись на министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, который отреагировал на их дикое поведение так: "Девочки, вы больные?" По словам журналистки Юлии Витязевой, в соцсетях грузины распространяют негативные комментарии из-за инцидента.
Как отметила в своём Telegram-канале Витязева, грузинские и украинские СМИ активно пишут, что Лавров "оскорбил" журналисток, но не указывают, что женщины вели себя дико и агрессивно.
На опубликованных в Сети кадрах видно, как представительницы СМИ Грузии лезут с микрофоном буквально в лицо Лаврову, кричат, толкают охрану и сотрудников МИД. На это министр лишь с улыбкой заметил: "Девочки, вы больные?"
"Грузинские "девочки" продолжают считать себя обиженными, а грузинские "мальчики" уже набрасывают по соцсетям", - указала Витязева.
Ранее инцидент прокомментировала официальный представитель МИД Мария Захарова.
По её словам, грузинские журналистки набросились на делегацию России в отделении ООН в Женеве, из-за чего "приходилось отодвигать потерявших всякое достоинство женщин, чтобы пройти вперёд".
В то же время журналистки кричали на английском "Don’t touch mе" ("Не трогайте меня". - Ред.).
"Стиль "Саакашвили, падающий на землю под обстрелом российской авиации", - пошутила Захарова.
Дипломат отметила, что журналистки всего лишь пытались узнать, приедет ли Лавров в Тбилиси.

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