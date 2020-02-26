"Девочки, вы больные?": Напавшие на российскую делегацию грузинские журналистки обиделись на Лаврова

Как отметила в своём Telegram-канале Витязева, грузинские и украинские СМИ активно пишут, что Лавров "оскорбил" журналисток, но не указывают, что женщины вели себя дико и агрессивно.

На опубликованных в Сети кадрах видно, как представительницы СМИ Грузии лезут с микрофоном буквально в лицо Лаврову, кричат, толкают охрану и сотрудников МИД. На это министр лишь с улыбкой заметил: "Девочки, вы больные?"

"Грузинские "девочки" продолжают считать себя обиженными, а грузинские "мальчики" уже набрасывают по соцсетям", - указала Витязева.

Ранее инцидент прокомментировала официальный представитель МИД Мария Захарова.

По её словам, грузинские журналистки набросились на делегацию России в отделении ООН в Женеве, из-за чего "приходилось отодвигать потерявших всякое достоинство женщин, чтобы пройти вперёд".

В то же время журналистки кричали на английском "Don’t touch mе" ("Не трогайте меня". - Ред.).

"Стиль "Саакашвили, падающий на землю под обстрелом российской авиации", - пошутила Захарова.

Дипломат отметила, что журналистки всего лишь пытались узнать, приедет ли Лавров в Тбилиси.