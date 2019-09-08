"Девочки имеют право быть девочками": В английской школе родители взбунтовались против "гендерно-нейтральной" формы

Два года назад администрация той самой школы в Льюисе приняла правило – все новые ученики должны носить форму, исключающую ношение юбки: только брючные костюмы. Мол, так детям-трансгендерам будет удобнее адаптироваться в учебном заведении, пишет The Sun.

Однако в нынешнем учебном году это правило неожиданно решили распространить на всех учеников. Не согласными с этим оказались родители учащихся, выразившие бурный протест против таких странных правил. Особенное негодование у мам и пап вызвало то, что руководство школы объявило – тех, кто ослушается и не станет носить "гендерно-нейтральную" форму, просто не пустят на уроки.

Известный журналист Пирс Морган, выходец из Великобритании, назвал поведение школьной администрации смешным. "Девочки имеют право быть девочками, а мальчики – мальчиками", - напомнил он.