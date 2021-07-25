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"Девка так себе, и ноги кривоваты": Киеву анекдотом ответили на "визг" из-за "Северного потока - 2"

25 июля 2021, 10:05  •  253 • Политика
На Украине заявили о проблемах, которые принесёт стране достройка "Северного потока - 2". По мнению главы ГТС Макогона, прекращение транзита газа через территорию Украины будет угрожать военной безопасности государства. В России на это заявление ответили язвительным анекдотом.
Запуск трубопровода "Северный поток - 2" приведёт к серьёзным проблемам для Киева, уверен руководитель компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон. Он заявил в эфире телеканала "Украина 24", что пока транзит газа осуществляется через территорию Украины, ей обеспечена энергетическая и военная безопасность.
"Сейчас транзит нам гарантирует наличие ресурса на территории Украины, а также это гарантирует нам как государству и военную безопасность", - подчеркнул Макогон. Иными словами, транзит газа через Украину, по сути, "связывает России руки", не стал скрывать политик.

Макогон раскритиковал соглашение между США и Германией по "Северному потоку - 2", заявив, что в этом документе не содержится никаких "предохранителей" того, что транзит сохранится. "Мы не считаем, что это соглашение. Более того, мы не были стороной этих переговоров между Германией и США", - отметил Макогон.
Напомним, не так давно Берлин и Вашингтон пришли к соглашению относительно "Северного потока - 2": они выпустили совместное заявление, в котором говорится, что после 2024 года необходимо будет сохранить поставки голубого топлива через территорию Украины. На Украине это соглашение встретили недоверием и критикой.
На заявление Макогона уже отреагировали в России. Пользователи русского сегмента интернета предполагают, что главная проблема из-за "Северного потока - 2" - это "отсутствие халявы для Украины, оттого и визг идёт".
"Однако. Германия и США считают это соглашением, а Макогон не считает! Скромнее надо быть", - заметил один из пользователей Сети.
Ещё один не сдержал удивления: "Каким боком безопасность Украины связана с трубой, скорее наоборот, нет транзита и нет проблем!" Автор комментария также описал отношения Украины и западных партнёров достаточно колким анекдотом: "А Украина в положении залетевшей девки повелась на обещания партнёра. Всё было красиво: цветы, ужин, кровать. Но поутру они проснулись. Оказалось, и девка так себе, и ноги кривоваты, и болтлива не в меру, и подарки требует. В общем, пока, я позвоню".

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