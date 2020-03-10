"Детскую" поправку в Конституцию избавили от двусмысленности. Эксперты настаивали, что она проталкивает "платные семьи"

Напомним, речь идёт о тезисах в поправках о том, что "дети являются важнейшим достоянием Российской Федерации" и "дети - это важнейшая ценность государства". В новой редакции, как добавил спикер, предлагается выбрать такие формулировки, как "дети являются важнейшим приоритетом государственной политики России". Таким образом, двусмысленность пропадёт, добавил Крашенинников.

Надо сказать, что речь в критике поправки шла не только о двусмысленности, но и о возможности узаконить так называемую ювенальную юстицию в России на новом уровне. Об этой опасности, в частности, говорил член Общественной палаты России Павел Пожигайло. В эфире программы "Царьград. Главное" он указал на риск поправок, где речь идёт о семейных ценностях. В частности, по мнению гостя студии, необходимо уточнить, что в приоритете должна находиться родная семья. В противном случае этим упущением могут воспользоваться, и мы получим развитие "платных семей" и ювенальную юстицию.

"Во-первых, представлюсь: отец восьмерых детей. Чтобы было понятно, почему я за это так переживаю. Второе. У меня есть делегирование от нашего Семейного фронта, который мы на Соборе с Константином Малофеевым (учредитель Царьграда, заместитель главы Всемирного Русского Народного Собора. - Ред.) в ВРНС создали. Это 180 общественных организаций. И вот за последние четыре дня мы провели голосование по тому, что я сейчас скажу, что нам не нравится в Конституции. И, соответственно, в этом голосовании нас поддержали 30 тысяч - это рекорд, кстати, на "Ситизен.гоу", на платформе, где люди зарегистрированы с адресами, телефонами. То есть это 30 тысяч реальных людей. И вот здесь 230 общественных организаций, которые также подписались за то, что я сейчас скажу", - начал Пожигайло.

Затем он перешёл к сути вопроса, отметив, что сенатор Андрей Клишас заявил о приоритете семейного воспитания. Но, по мнению Пожигайло, надо уточнить, что речь идёт о родной семье.

"Потому что мы имеем три семьи сегодня. Родная, усыновление и платная патронатная. Что такое платная патронатная? Эта семья говорит государству: плати мне деньги, я беру детей и получаю за это деньги. Но, извиняюсь, дети здесь не товар, но в общем некий бизнес прослеживается. Мы знаем случаи с цыганскими семьями, когда по 20 детей брали. Берут деньги. Поэтому если было бы маленькое определение "приоритет родной семьи" - нет вопросов", - подчеркнул член Общественной палаты.

Он заметил, что есть ещё одна формулировка, которая его не устраивает. В частности, что дети являются достоянием.

"Вот словари - Ожегова, Ушакова, где достояние обозначено как собственность. Более того, я не поленился, мне интересно было, я прочитал статью Бердяева о первых годах советской власти. Что я там увидел? Что говорил Бухарин, вообще концепция большевиков была - необходимо разрушить семью, дети являются собственностью государства. В конечном итоге мы должны всё перевести на социальное служение, государство определяет стандарты, определяет, что должны делать родители, если родитель это не выполняет, мы детей забираем, тогда появилось огромное количество детских домов", - напомнил Пожигайло.

Он подчеркнул, что в Конституции так и осталось определение детей как достояния, иными словами, выходит, что государство - собственник детей. А это неправильно. Более подробно о размышлениях эксперта мы писали ранее.

Отметим, заместитель главы Всемирного Русского Народного Собора Константин Малофеев ранее также говорил о необходимости отражения в Конституции России роли семьи и ценности семейного воспитания. В целом же детальное обсуждение поправок в Основной закон страны Царьград ведёт в специальном разделе.