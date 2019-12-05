"Детский сад": В Сети посмеялись над "разборками" Трампа и Трюдо на встрече НАТО

Ситуация приняла комический оборот после того как в Сеть попал короткий ролик, в котором Трюдо якобы объясняет Борису Джонсону и Эммануэлю Макрону, почему Дональд Трамп опаздывает. Трюдо тут же приписали множество оскорбительных фраз относительно американского президента. Клип мгновенно стал мемом и обошел все соцсети, собирая миллионы лайков и комментариев.

Пользователи Facebook и Twitter решили, что президент США уже осведомлён об этом инциденте и решил выместить обиду на своём канадском коллеге. "Как пятилетние мальчики", - пишут в Сети. "И это говорит человек, у которого не два, а тысяча лиц", - замечают некоторые. А другие отвечают: "Что ж, определённая доля правды в его словах есть: наверное, он имел в виду склонность Трюдо к накладным бровям". "Мы все Трюдо!", - гордо заявляют самые оскорблённые.