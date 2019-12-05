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"Детский сад": В Сети посмеялись над "разборками" Трампа и Трюдо на встрече НАТО
05 декабря 2019, 08:39 • 137 • Политика
После того как президент Трамп сразу после переговоров с премьер-министром Канады Джастином Трюдо назвал своего визави "двуличным", в Сети посыпались комментарии о том, что так себя ведут в детском саду, а не на встрече лидеров мировых держав. Впрочем, кое-кто заявил, что выпад Трампа не лишен оснований, припомнив Трюдо обвинения в ношении накладных бровей.
Ситуация приняла комический оборот после того как в Сеть попал короткий ролик, в котором Трюдо якобы объясняет Борису Джонсону и Эммануэлю Макрону, почему Дональд Трамп опаздывает. Трюдо тут же приписали множество оскорбительных фраз относительно американского президента. Клип мгновенно стал мемом и обошел все соцсети, собирая миллионы лайков и комментариев.
Пользователи Facebook и Twitter решили, что президент США уже осведомлён об этом инциденте и решил выместить обиду на своём канадском коллеге. "Как пятилетние мальчики", - пишут в Сети. "И это говорит человек, у которого не два, а тысяча лиц", - замечают некоторые. А другие отвечают: "Что ж, определённая доля правды в его словах есть: наверное, он имел в виду склонность Трюдо к накладным бровям". "Мы все Трюдо!", - гордо заявляют самые оскорблённые.
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