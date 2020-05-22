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"Дети умерли у нас на руках": Сирийские беженцы раскрыли подлость американцев-"спасителей"
22 мая 2020, 15:55 • 123 • Политика
Побывавшие в лагере Рукбан сирийские беженцы раскрыли подлость американцев-"спасителей", какими они себя позиционируют. В одной из многочисленных ситуаций военные США отказались обращать внимание на беду, случившуюся с малышами в лагере. "Дети умерли у нас на руках", - рассказал один из беженцев.
Покинувшие лагерь Рукбан сирийские беженцы с ужасом вспоминают время своего пребывания там. Стоит отметить, что лагерь находится в 55-километровой зоне вокруг американской военной базы в районе Эт-Танфа. И несмотря на близкое расположение "спасителей" из США, условия жизни в лагере действительно пугающие. Равнодушие, а ещё страшнее подлость американских солдат не знает границ, рассказывают беженцы.
Халед Рашид, пробывший некоторое время в лагере, рассказал о том, как однажды в лагере дети обожглись, играя у печи. Их хотели отнести и показать медикам, однако их никуда не пускали. Американцам было наплевать на жизни сирийцев.
"Дети умерли у нас на руках", - цитирует его ТАСС.
По словам Рашида, еду и лекарства в лагере достать крайне трудно, в то время как боевики это всё получают бесплатно. По его словам, передвигаться даже в пределах лагеря было крайне небезопасно: боевики могли расстрелять человека просто так. Без причины. Например, когда он шёл за водой.
Эти и другие случаи повсеместно творятся в лагере, рассказывают беженцы. При этом за всем наблюдают военнослужащие США.
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