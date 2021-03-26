"Дети спят на земляном полу": Байдена уличили в манипуляциях на самом святом

Президент США Джо Байден на 65-й день своего правления впервые отвечал на вопросы в ходе пресс-конференции. Вопросы местами были крайне неудобные, а ответы, мягко говоря, странными. Байдена уличили в манипуляциях на самом святом. "Дети спят на земляном полу", - оценивает выступление политика политолог.

Политолог, американист, член-корреспондент Академии военных наук Сергей Судаков в своём Telegram-канале разместил тезисы выступления Джо Байдена. Он пишет о вымученной улыбке, нервозности и раздражении, которые продемонстрировал глава Белого дома. В какие-то моменты политик явно не понимал, как ему следует отвечать и когда следует замолчать.

Ярким примером является вопрос миграции. Предшественник Байдена строил стену на границе с Мексикой, делал всё, чтобы пресечь незаконное перемещение людей. Одна из самых непопулярных мер - разлучение детей с родителями.

Детей 8-14 лет отрывали от отцов и матерей и помещали в концентрационные центры временного содержания. Так завершался их путь в десятки, а то и в сотни миль по пустыне к "счастью" в "свободной" стране, отмечает Судаков.

"Спят они по очереди или попросту на земляном полу. Бюджетных денег на их содержание особо нет. А почему они пошли, рискуя жизнью, переходить границу? Всё очень просто: их родители услышали призыв Байдена, что всем детям из неблагополучных стран он даст приют и гражданство. Но это же манипуляция общественным сознанием чистой воды!" - возмущается политолог.

Он уличил нового президента США во лжи. И вот теперь на пресс-конференции у политика спросили, не хочет ли он посетить эти центры временного содержания, увидеть своими глазами, как живут там дети. Джо Байден ответил что-то совершенно отвлечённое: не хочет быть проблемой для своей секретной службы.

"Попросту заболтал вопрос", - констатирует Судаков.