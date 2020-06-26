|
"Дети очень низкого качества": Украинский политик предложила стерилизовать безработных
26 июня 2020, 10:00 • 47 • В мире
Депутат, представитель фракции от партии "Слуга народа", глава комитета Верховной рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова заявила, что тем, кто рассчитывает на социальную помощь, в частности безработным, положена стерилизация. По её словам, в противном случае получаются "дети очень низкого качества".
Скандал разгорелся на Украине после заявления депутата фракции "Слуги народа", председателя парламентского комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галины Третьяковой. Женщина предложила бороться с безработицей и заодно сэкономить бюджет с помощью стерилизации, пишет Strana.ua.
По её словам, такие необеспеченные слои населения рожают детей не для того, чтобы воспитывать и давать им образование, а чтобы получать материальную помощь от государства.
"Мы получаем, скажу жёстко, детей очень низкого качества. Они приводят к тому, что тоже садятся на государственные средства", - цитирует издание Галину Третьякову.
В пример она привела Великобританию и Сингапур, где сурово борются с безработными - также путём стерилизации. Так, премьер Сингапура Ли Куан Ю, по её словам, стерилизовал женщин без высшего образования.
"Подкармливать иждивенцев" не имеет смысла, эти "элементы" не являются защитниками и кормильцами, подытожила представитель правящей партии.
Комиссия совета Федерации профсоюзов Украины выразила своё негодование по поводу слов Третьяковой и требует применения к ней санкций.
47
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
20 июня 2020, 04:00
|
22 июня 2020, 06:00
|
25 июня 2020, 00:25
|
23 июня 2020, 14:00
|
22 июня 2020, 23:00
|
21 июня 2020, 18:00
|
20 июня 2020, 00:00