"Дети очень низкого качества": Украинский политик предложила стерилизовать безработных

Скандал разгорелся на Украине после заявления депутата фракции "Слуги народа", председателя парламентского комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галины Третьяковой. Женщина предложила бороться с безработицей и заодно сэкономить бюджет с помощью стерилизации, пишет Strana.ua.

По её словам, такие необеспеченные слои населения рожают детей не для того, чтобы воспитывать и давать им образование, а чтобы получать материальную помощь от государства.

"Мы получаем, скажу жёстко, детей очень низкого качества. Они приводят к тому, что тоже садятся на государственные средства", - цитирует издание Галину Третьякову.

В пример она привела Великобританию и Сингапур, где сурово борются с безработными - также путём стерилизации. Так, премьер Сингапура Ли Куан Ю, по её словам, стерилизовал женщин без высшего образования.

"Подкармливать иждивенцев" не имеет смысла, эти "элементы" не являются защитниками и кормильцами, подытожила представитель правящей партии.

Комиссия совета Федерации профсоюзов Украины выразила своё негодование по поводу слов Третьяковой и требует применения к ней санкций.