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"Дети были пристроены": Застрявшим в США российским школьникам помогали эмигранты

18 апреля 2020, 08:10  •  68 • В мире
В разгар пандемии коронавирусной инфекции в США в сложной ситуации оказались боле 70 российских школьников, отправившихся за океан по некой "образовательной программе". Пока они ждали вылета на родину, им активно помогали эмигранты из России, живущие в Соединённых Штатах. "Дети были пристроены", - сообщили в МИД РФ.
Об этом в беседе с "РИА Новости" рассказал директор департамента МИД по работе с соотечественниками Олег Мальгинов.
Наши соотечественники проявили инициативу, разместили их в своих домах, в своих квартирах и до прибытия рейсов, до отправки их на родину дали возможность им жить у себя <…> Те дети, которые вынуждены выехать из американских семей, были пристроены, - сказал он.
По словам Мальгинова, некоторые школьники уже вылетели обратно в Россию два дня назад.
Днём ранее посол России в США Анатолий Антонов сообщил на странице диппредставительства в Facebook о том, что в адрес посольства из Госдепартамента поступило "обращение о необходимости срочного вывоза из страны 74 детей", находящихся в США "по программам так называемых образовательных обменов". Из российского посольства в Госдеп была направлена нота, в которой содержалось требование к российским дипломатам полных и точных списков детей с указанием адресов мест их нахождения, контактных данных и лиц, ответственных за их пребывание в США.
Кроме того, попросили разъяснить, на каком основании может реализовываться программа Secondary School Student Program, если ещё в 2014 году все образовательные обмены между нашими странами были свёрнуты, - добавил Антонов.
В ответной ноте Госдепартамента ответов на поставленные вопросы не оказалось. В то же время на связь с российским посольством в Вашингтоне стали выходить родители старшеклассников, "застрявших" в США. Таким образом удалось установить местонахождение 17 школьников.
Речь идёт о старшеклассниках, которые, как сообщили ранее в МИД РФ, прибыли на территорию США ещё минувшей осенью в рамках некой учебной программы. Из-за ситуации с распространением коронавируса программа была свёрнута.
Вечером 14 апреля на сайте МИД России появился комментарий официального представителя ведомства Марии Захаровой по ситуации с российскими школьниками в США. В комментарии Захарова пишет, что изначально о бедственном положении российских детей посольству России в США сообщили в Госдепе, но там не стали приводить никаких подробностей.
"Нам только сказали, что в рамках одной лишь курируемой самим Госдепартаментом программы Secondary School Student Program в США прибыли 74 российских старшеклассника. Теперь её реализация в "пожарном" порядке сворачивается из-за пандемии. Принимающая сторона не несёт никакой ответственности за детей, они до сих пор даже не предоставили списков и сведений об их конкретном местопребывании", - пишет Захарова.
В комментарии примечательно и то, что никакого "обмена" старшеклассниками у России с США, по идее, быть не должно: единственная работавшая с 1992 года программа такого "обмена" FLEX (Future Leaders Exchange) была закрыта по решению Москвы 1 октября 2014 года после вопиющего случая оформления американской гомосексуальной парой опекунства над российским школьником.

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