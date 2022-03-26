"Дети будут безжалостной армией": Украинские книги, которые должен увидеть каждый русский

Не только на школьных учебниках на Украине воспитывали будущих "киборгов", готовых убивать каждого русского. Комиксы про детей, которые "будут безжалостной армией", мемуары о боевиках нацбатов, эпосы про "историю цивилизации Украины" - всё было брошено в котёл нацистской пропаганды Киева. Царьград рассказывает и показывает удивительные находки, которые обнаружили наши военные в освобождённом посёлке на Луганщине.

С каждым новым освобождённым от ВСУ и боевиков нацбатов населённым пунктом наши военные находят всё больше доказательств и свидетельств тому, что украинские власти активно готовились к геноциду русских. Проще говоря, промывали мозги обывателям русофобской пропагандой. Начинали, по заветам Сороса, с самых маленьких - с детей, которым внушить нужную мысль оказывается куда как проще, чем взрослому человеку.

И тут важную роль играет "правильная" с точки зрения украинской пропаганды литература.

Книги и учебники, которые группировки военных ЛДНР и Вооружённых сил России обнаруживают во время спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины на освобождённых от украинских радикалов территориях, поражают размахом фантазии русофобов. Эти книги должен увидеть каждый русский.

Армия детей

Вот, например, свежая находка из посёлка Кудряшовка Луганской области. Видео, опубликованное в группе "ВКонтакте" сообщества "Родина", очень быстро разлетелось по Сети.

В руках у наших военных оказались весьма любопытные книжки. Детские книжки. Например, "Противостояние. Червонный (Красный) террор". Внутри - комиксы, в которых русских выставляют "адскими орками". К слову, один из отрицательных персонажей внешне очень сильно напоминает основателя тоталитарной диктатуры нацистской Германии, фюрера, человека, развязавшего Вторую мировую войну, Адольфа Гитлера. Если учесть тот факт, что именно русская армия разгромила фашистскую Германию, подобный книжный герой выглядит весьма цинично.

Для понимания того, что от лица этого персонажа украинские авторы вкладывают в головы юным школьникам Незалежной, приведём несколько цитат из книги, которые озвучили наши бойцы на видео:

Эти ... из Кремля хотят возродить Империю, обворовывая мелкие соседние государства. Мышление разбойников с большой дороги... Эти дети будут моей безжалостной армией. А дети детей вырастут преданными Империи и будут восхвалять своих палачей...

К слову, это книжка в картинках была написана для учеников с первого по девятый классы. Посыл, который вкладывали в голову школьникам украинские авторы, понять несложно: якобы русские захватывают украинских детей и делают из них целую армию. Конечно, это откровенная ложь и русофобская пропаганда. Но самое страшное, что это - не единственный экземпляр книги. Комиксы вышли многотысячным тиражом.

"Укропианцы" и "киборги"

А вот следующая "книженция", которую показывают бойцы, не может не вызвать улыбку: "История цивилизации Украины. Десять столетий до нашей эры".

Не шутим. Всё именно так и указано на обложке. Книга издана двухтысячным тиражом в Харькове в 2019-м.

Представляете, как они себя возомнили, что десять столетий до нашей эры уже были украинцы, - удивляется один из военных, отмечая, что "вот это и есть та книга о древних украх, которые вырыли Чёрное море и прочее". - Отрабатывали заказ Госдепа.

Тут же рядом кто-то из его товарищей отшучивается: "Укропианцы".

А следующая книга, которую показывают военные, - о новых "героях" Украины, которые убивали, сжигали, мучили мирных граждан Донбасса все эти восемь лет с начала госпереворота. Называется книга, которая больше напоминает мемуары, "В огненном кольце. Оборона Луганского аэропорта".

Всё с картами, как обороняли. Книжка про киборгов. Здесь всё. Фотографии в цвете,

- листая книгу, рассказывает один из военных, отметив, что в ней есть и фотографии, на которых украинские военные зигуют.

Все эти книги военнослужащие по окончании спецоперации хотят передать в музей. Чтобы помнили, чтобы знали.

"Сюрприз" в каждой школе

Ещё раз отметим, что подобные книжные "сюрпризы" военные находили в каждом освобождённом посёлке или городе. Например, в посёлке Толоковка для школьников в местной библиотеке были книги, в которых описывалось, как быть нетерпимым к другим нациям и другим народам, насаждать собственную культуру. Была и литература из американских фондов, в которых пропагандировались новые западные псевдоценности.

В школах Херсона тоже немало подобных книг по библиотекам. И повсюду на страницах этой литературы Россия выступает в роли агрессора.

Подробнее об этом можно прочитать в специальном репортаже Царьграда о том, как почти 20 лет украинских школьников целенаправленно учили ненавидеть Россию и русских.