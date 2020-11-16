"Дети - в семье, родители - главные": Ради общей безопасности мы должны найти компромисс - Малофеев

Учредитель телеканала Царьград Константин Малофеев прокомментировал решение об отзыве семейных законопроектов из Госдумы. В том числе решено не рассматривать норму об отобрании детей через экспресс-суды. Теперь авторы законопроектов "семи сенаторов" и Клишаса-Крашенинникова намерены найти общую концепцию на благо российских семей.

Константин Малофеев подчеркнул, что случившееся даёт надежду, что компромисс действительно будет найден. Малофеев напомнил, что после принятия поправок в Конституцию России, где была обозначена роль семьи, стало ясно, что "морок ювенальщиков" отошёл на второй план. Казалось, люди, желавшие забирать детей из семьи и воспитывать их по своему разумению, в том числе прививая терпимость к нетрадиционной ориентации, остались не у дел. Однако после появился законопроект, вызвавший опасения просемейных сил, напомнил Малофеев. По крайней мере, небезопасно он выглядел на фоне нормы "семи сенаторов", о которой мы рассказывали чуть раньше.

Неожиданно у нас появился законопроект, который шёл в развитие поправки о семье в Конституцию, но касался очень небольшой её части - отъёма детей. Норма не была проработана в сравнении с законопроектом "семи сенаторов" - огромным, всеобъемлющим, который вносит поправки в десятки статей, например, Семейного кодекса и включает в себя приоритет воспитания детей в родной семье. Не говоря уже об учёте презумпции добросовестности родителей. Поэтому просемейным силам и было странно видеть, как законопроекты начали противостоять друг другу. Потому что первый касался лишь небольшого фрагмента системы, а второй настаивал на всеобъемлющем изменении нашего семейного законодательства, приводя его в соответствие с нашими традициями.

Законопроект "семи сенаторов" нацелен на пресечение даже малой возможности растления детей, которое мы наблюдаем на Западе, подчеркнул Малофеев. И, к счастью, сегодня после консультаций, в которых активно участвовали и телеканал Царьград, и общество "Двуглавый Орёл", принято решение об отзыве обеих норм, отметил Малофеев.

"Это очень хорошо. И мы рады, что нас услышали и законодатели, и люди, ответственные за имплементацию Конституции.

Мы надеемся, что теперь, в ходе этого широкого общественного обсуждения, как было обозначено и в письме Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла на имя председателя Государственной Думы Вячеслава Володина, будет достигнут консенсус.

А консенсус в нашей традиционной стране мы знаем, какой: дети - в семье, родители - главные, никто не вправе вмешиваться в семью. Поэтому мы можем только приветствовать сегодняшнее решение, с тем чтобы этот законопроект - недоработанный и рыхлый, не принимался отдельно, без обсуждения всего спектра семейной проблематики", - поставил точку Константин Малофеев.