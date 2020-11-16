|
"Дети - в семье, родители - главные": Ради общей безопасности мы должны найти компромисс - Малофеев
16 ноября 2020, 18:45 • 114 • Политика
Константин Малофеев прокомментировал решение об отзыве семейных законопроектов для поиска единой концепции, которая отвечала бы традициям России. А традиции, как подчеркнул Малофеев, известны: "Дети - в семье, родители - главные, никто не вправе вмешиваться в семью".
Учредитель телеканала Царьград Константин Малофеев прокомментировал решение об отзыве семейных законопроектов из Госдумы. В том числе решено не рассматривать норму об отобрании детей через экспресс-суды. Теперь авторы законопроектов "семи сенаторов" и Клишаса-Крашенинникова намерены найти общую концепцию на благо российских семей.
Константин Малофеев подчеркнул, что случившееся даёт надежду, что компромисс действительно будет найден. Малофеев напомнил, что после принятия поправок в Конституцию России, где была обозначена роль семьи, стало ясно, что "морок ювенальщиков" отошёл на второй план. Казалось, люди, желавшие забирать детей из семьи и воспитывать их по своему разумению, в том числе прививая терпимость к нетрадиционной ориентации, остались не у дел. Однако после появился законопроект, вызвавший опасения просемейных сил, напомнил Малофеев. По крайней мере, небезопасно он выглядел на фоне нормы "семи сенаторов", о которой мы рассказывали чуть раньше.
Законопроект "семи сенаторов" нацелен на пресечение даже малой возможности растления детей, которое мы наблюдаем на Западе, подчеркнул Малофеев. И, к счастью, сегодня после консультаций, в которых активно участвовали и телеканал Царьград, и общество "Двуглавый Орёл", принято решение об отзыве обеих норм, отметил Малофеев.
"Это очень хорошо. И мы рады, что нас услышали и законодатели, и люди, ответственные за имплементацию Конституции.
А консенсус в нашей традиционной стране мы знаем, какой: дети - в семье, родители - главные, никто не вправе вмешиваться в семью. Поэтому мы можем только приветствовать сегодняшнее решение, с тем чтобы этот законопроект - недоработанный и рыхлый, не принимался отдельно, без обсуждения всего спектра семейной проблематики", - поставил точку Константин Малофеев.
114
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
11 ноября 2020, 02:10
|
10 ноября 2020, 16:05
|
11 ноября 2020, 23:15
|
10 ноября 2020, 18:50
|
14 ноября 2020, 02:35
|
16 ноября 2020, 09:35
|
14 ноября 2020, 00:45