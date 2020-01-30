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"Детей наших поделили на три сорта": Юрист Лукаш обвинила украинские власти в языковой дискриминации
30 января 2020, 16:54 • 71 • Политика
Юрист Елена Лукаш в прямом эфире украинского телеканала заявила о языковой дискриминации, существующей на Украине с подачи местных властей. "Детей наших поделили на три сорта", - бросила обвинения эксперт.
Скандальный закон о госязыке, который был принят на Украине и вызвал волну возмущения среди граждан страны, юрист Елена Лукаш припомнила во время прямого эфира украинского телеканала NewsOne.
Она заявила о том, что действующий глава государства Владимир Зеленский и его команда, которая пришла к власти, обманула украинцев в вопросе пересмотра закона о госязыке. Юрист напомнила, что Зеленский обещал во время избирательной кампании: "Мы пересмотрим языковой закон и убедимся, не нарушает ли он права граждан".
Но, как подчёркивает Лукаш, "никто ничего не пересмотрел", а "армия, мова, вира" бодро шагают по стране".
В своих рассуждениях на эту тему юрист добралась и до не менее скандального закона об общем среднем образовании. В нём, напомним, украинская мова также играет "раскольническую" роль. На языковую дискриминацию, которую устроили украинские власти, к слову, обратила внимание и Лукаш.
"Детей наших поделили на три сорта по языку, - подчеркнула юрист. - Есть украиноязычные, дети, которые разговаривают на языках Европейского союза, и русскоязычные".
"И інші ("другие". - Укр.)", - поправил её один из гостей в студии.
"Да. И какие-то інші", - согласилась юрист.
Она потребовала ввести на Украине "либеральное языковое законодательство", при котором "каждый носитель любого языка чувствовал бы себя равным среди равных, а не первым среди равных, доминирующим над равными или унижающим кого-то".
"Нас обманули, не дав нам такое законодательство", - резюмировала Лукаш, посетовав и на отсутствие "нормальной правоохранительной системы".
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