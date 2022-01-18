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"Детей и жён вывезли 5 января": NYT заявляет об эвакуации русских дипломатов на Украине

18 января 2022, 08:10  •  143 • Политика
Газета New York Times со ссылкой на высокопоставленного сотрудника СБУ сообщает о том, что русские дипломаты якобы эвакуируются из Незалежной. По информации инсайдера, 18 человек (жёны и дети) были вывезены ещё 5 января.
Официально информация не подтверждена. Однако газета New York Times со ссылкой на некого высокопоставленного сотрудника службы безопасности Украины (СБУ) утверждает, что русские дипломаты якобы эвакуируются из Незалежной.
По информации издания, детей и жён вывезли ещё 5 января.
"5 января 18 человек - в основном дети и жёны российских дипломатов - сели в автобусы и отправились в 15-часовую поездку домой в Москву", - пишет газета.
На этом измышления анонимного собеседника СМИ из СБУ не заканчиваются. По его информации, затем якобы уехали ещё порядка трёх десятков человек из Киева и консульства во Львове на западе Украины.
"Дипломатам в двух других российских консульствах было приказано подготовиться к выезду из Украины", - пишет газета.
Издание со ссылкой на представителей Украины и США усматривает постепенной эвакуации русских дипломатов может быть несколько причин: либо это часть пропаганды, либо подготовка к конфликту, либо уловка. А возможно, и все три причины сразу.

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