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"Десятилетия сотрудничества закончились крахом": Что в Британии пишут о разрыве России и НАТО
19 октября 2021, 22:15 • 144 • Политика
В Британии СМИ нагнетают ситуацию с разрывом отношений России и НАТО. "После десятилетий сотрудничества в стиле американских горок отношения между Москвой и НАТО заканчиваются крахом", - комментирует британский посыл Ольга Скабеева.
Британские СМИ нагнетают ситуацию вокруг "заморозки" отношений между Россией и НАТО. Издание The Daily Beast пишет о крахе многолетних отношений и возлагает вину на президента России Владимира Путина.
Речь идёт о приостановке формата сотрудничества "Россия - НАТО", после того как альянс выслал 8 русских дипломатов под предлогом подозрений в шпионаже и убийствах. В ответ Россия выслала представителей военного блока из Москвы и объявила о приостановке русского представительства.
- гласит заголовок британского издания по этому поводу.
В самом материале автор сокрушается, что произошедшее знаменует горький конец долгих, напряжённых отношений. В статье приводится мнение эксперта, который называет ситуацию окончательным и формальным разводом между Россией и НАТО.
- комментирует Ольга Скабеева в своём Telegram-канале.
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