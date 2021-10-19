Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Визит Нуланд в Россию превратился в анекдот: "Недорого отдаю Украину"
Полковник Жданов объяснил, почему Украины больше нет: "Получается, прав Пут...
Русским открыто грозят войной? Подношение японцев уже сказало всё
Путин рассмешил американскую журналистку фразой о Сибири
Главная / Политика

"Десятилетия сотрудничества закончились крахом": Что в Британии пишут о разрыве России и НАТО

19 октября 2021, 22:15  •  144 • Политика
В Британии СМИ нагнетают ситуацию с разрывом отношений России и НАТО. "После десятилетий сотрудничества в стиле американских горок отношения между Москвой и НАТО заканчиваются крахом", - комментирует британский посыл Ольга Скабеева.
Британские СМИ нагнетают ситуацию вокруг "заморозки" отношений между Россией и НАТО. Издание The Daily Beast пишет о крахе многолетних отношений и возлагает вину на президента России Владимира Путина.
Речь идёт о приостановке формата сотрудничества "Россия - НАТО", после того как альянс выслал 8 русских дипломатов под предлогом подозрений в шпионаже и убийствах. В ответ Россия выслала представителей военного блока из Москвы и объявила о приостановке русского представительства.
Путин вступил в новую эру холодной войны, разорвав связи России с НАТО,
- гласит заголовок британского издания по этому поводу.
В самом материале автор сокрушается, что произошедшее знаменует горький конец долгих, напряжённых отношений. В статье приводится мнение эксперта, который называет ситуацию окончательным и формальным разводом между Россией и НАТО.
После десятилетий сотрудничества в стиле американских горок отношения между Москвой и НАТО заканчиваются крахом,
- комментирует Ольга Скабеева в своём Telegram-канале.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





144
Источник
Похожие новости
19 октября 2021, 01:15
"Боятся, не сумеют зацепиться за крыло самолёта США": Захаров о заявлении Латвии, Литвы и Эстонии
19 октября 2021, 06:30
Русский десант наглядно показал, чем закончится попытка взять Крым силой
19 октября 2021, 14:05
Путин не поедет на саммит G20
19 октября 2021, 01:15
"Кому надо воевать с Россией?": Болгарские читатели о выходе из НАТО в случае вступления Украины
19 октября 2021, 16:25
В МИД РФ пригрозили отказаться от евро
19 октября 2021, 08:50
"Вельмишановне панство": "Мисс Украина" мовно вступилась за русский язык
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
16 октября 2021, 12:35
Киев неприятно удивила позиция Берлина по заявлениям Медведева об Украине
17 октября 2021, 01:25
Облетела земной шар и поразила цель: Китай испытал новую ракету с ядерным зарядом
14 октября 2021, 01:05
"Будем не против полного присоединения": Латышские читатели попросили взять страну в состав России
13 октября 2021, 10:30
Медведев находится на грани отчаяния из-за своего положения - эксперт
14 октября 2021, 06:55
Спецпредставитель президента США поставил России ядерный ультиматум
15 октября 2021, 21:25
Ответ Кабо-Верде по поводу экстрадиции Поклонской помешал планам Украины
16 октября 2021, 00:55
Украина готовит "маленькую победоносную войну" против России - политолог
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.