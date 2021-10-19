В Британии СМИ нагнетают ситуацию с разрывом отношений России и НАТО. "После десятилетий сотрудничества в стиле американских горок отношения между Москвой и НАТО заканчиваются крахом", - комментирует британский посыл Ольга Скабеева.

Британские СМИ нагнетают ситуацию вокруг "заморозки" отношений между Россией и НАТО. Издание The Daily Beast пишет о крахе многолетних отношений и возлагает вину на президента России Владимира Путина.

Речь идёт о приостановке формата сотрудничества "Россия - НАТО", после того как альянс выслал 8 русских дипломатов под предлогом подозрений в шпионаже и убийствах. В ответ Россия выслала представителей военного блока из Москвы и объявила о приостановке русского представительства.

Путин вступил в новую эру холодной войны, разорвав связи России с НАТО,

- гласит заголовок британского издания по этому поводу.

В самом материале автор сокрушается, что произошедшее знаменует горький конец долгих, напряжённых отношений. В статье приводится мнение эксперта, который называет ситуацию окончательным и формальным разводом между Россией и НАТО.

После десятилетий сотрудничества в стиле американских горок отношения между Москвой и НАТО заканчиваются крахом,

- комментирует Ольга Скабеева в своём Telegram-канале.