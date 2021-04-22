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"Десять тысяч вмещает": Жириновский нашёл идеальное место для "навальнят"
22 апреля 2021, 14:25 • 214 • Политика
Владимир Жириновский назвал прошедшие накануне несогласованные акции протеста "провокацией". Он призвал выделить для всех недовольных специальные территории и разрешить им там выступать против чего угодно. Депутат даже присмотрел идеальное место в Москве, где могут митинговать до десяти тысяч человек.
По мнению депутата Госдумы Владимира Жириновского, организаторы незаконных акций протеста используют недовольство граждан в своих целях. Они собирают тех людей, которые готовы протестовать по любому поводу, отметил парламентарий в эфире Радио "Комсомольская правда".
Среди них, например, есть малообеспеченные люди, указал депутат. Но есть и другие - те кто был уволен с работы, или отсидевшие в тюрьме. Часть контингента составляют просто любопытные, уверен Жириновский. Он пояснил, что "людям хочется изменений, даже если всё хорошо в стране".
Тем не менее те, кто выводит людей на площади, совершают провокацию против страны, уверен народный избранник. Он подчеркнул, что сторонники Навального намеренно совместили свои митинги с посланием президента:
Жириновский заявил, что для подобных акций давно уже стоило найти определённое место. Он даже уже одно присмотрел - это Манеж, который сейчас, считает депутат, используется неэффективно. "Что там выставки делать? Десять тысяч вмещает, митингуйте там хоть каждый день", - предложил лидер ЛДПР.
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