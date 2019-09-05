"Деструктивно, разорительно": Захарова указала Брюсселю на минусы антироссийских санкций

Захарова назвала происходящее "заезженной пластинкой". Но фарс, по ее мнению, состоит в том, что о деструктивности и разорительности такой политики говорят уже не только в кулуарах.

Ранее стало известно, что Евросоюз намерен продлить антироссийские санкции еще на полгода. За такое решение высказались 28 стран - членов ЕС. Срок действия нынешних ограничений истекает 15 сентября.

В марте сообщалось, что страны Европы теряют от антироссийских санкций в разы больше, чем сама Россия. Об этом заявил специальный докладчик ООН по вопросам негативного воздействия односторонних принудительных мер на права и свободы Идрис Джазаири.