Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Ультиматум Джонсона не сработал: Британский парламент отверг идею о досрочных вы...
Что растёт на полях Дальневосточного форума
О западном взгляде на ход войны за умы и сердца
В депутаты рвутся люди экс-министра обороны Украины (Руслан Осташко)
Главная / Политика

"Деструктивно, разорительно": Захарова указала Брюсселю на минусы антироссийских санкций

05 сентября 2019, 09:09  •  88 • Политика
Представитель российского МИД Мария Захарова отреагировала на решение Евросоюза продлить санкции против России. По словам дипломата, это решение не только деструктивно, но и разорительно для Брюсселя.
Захарова назвала происходящее "заезженной пластинкой". Но фарс, по ее мнению, состоит в том, что о деструктивности и разорительности такой политики говорят уже не только в кулуарах.
Ранее стало известно, что Евросоюз намерен продлить антироссийские санкции еще на полгода. За такое решение высказались 28 стран - членов ЕС. Срок действия нынешних ограничений истекает 15 сентября.
В марте сообщалось, что страны Европы теряют от антироссийских санкций в разы больше, чем сама Россия. Об этом заявил специальный докладчик ООН по вопросам негативного воздействия односторонних принудительных мер на права и свободы Идрис Джазаири.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



88
Источник
Похожие новости
05 сентября 2019, 03:54
Лавров: РФ неоднократно передавала США предложения, как "починить" отношения двух стран
04 сентября 2019, 23:24
Иран объяснил новое сокращение ядерных обязательств "отсутствием результатов" от Запада
04 сентября 2019, 16:54
Зеленский и педофилы: На закон о принудительной кастрации наложили вето
04 сентября 2019, 23:24
"Я летал, мне нравится": Путин раскрыл Модифицируют преимущества вертолетов, которые покупает Индия
05 сентября 2019, 07:09
Путин заявил, что двусторонние отношения РФ и Японии стабильны и динамично развиваются
04 сентября 2019, 23:24
Мешают даже на Филиппинах: США пытаются сорвать поставки российского оружия
Новости партнеров
 
Выбор дня
05 сентября 2019, 02:24
«Попытка поторговаться»: Польша не намерена продлевать контракт с «Газпромом» после 2...
05 сентября 2019, 02:39
Украину - на карантин: Европа отказалась принимать овощи и фрукты из Незалежной
05 сентября 2019, 02:24
Повторное засаливание: биологи изучили последствия перекрытия Украиной Северо-Крымско...
05 сентября 2019, 02:39
Остановить эскалацию: Киев зовет Россию в Донбасс
05 сентября 2019, 02:39
Полчаса на развёртывание С-300: Как американцы по-своему решили уничтожить российские...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
30 августа 2019, 09:54
«Забыть позор «Мистралей»: во Франции подняли вопрос возобновления военно-технического сотрудничества с Россией
02 сентября 2019, 03:09
Cosa Nostra – в Литве агонизирует могущественный клан Ландсбергисов
04 сентября 2019, 03:54
"Радикалы плюс ядерный арсенал": Экс-глава Пентагона назвал "самую опасную страну" в мире
03 сентября 2019, 11:39
"Как же достали эти оккупанты!": Двусмысленный призыв Ходорковского разбился о неудобные вопросы Рунета
29 августа 2019, 11:24
"Звезда" Дня независимости Украины попалась на поездке в Крым и Москву
02 сентября 2019, 09:24
«Самый мощный в мире»: какими характеристиками будет обладать новый российский ракетный двигатель РД-171МВ
01 сентября 2019, 17:24
«Ширма для эвакуации боевиков»: зачем США нанесли удар по Сирии
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.