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"Деструктивно, разорительно": Захарова указала Брюсселю на минусы антироссийских санкций
05 сентября 2019, 09:09 • 88 • Политика
Представитель российского МИД Мария Захарова отреагировала на решение Евросоюза продлить санкции против России. По словам дипломата, это решение не только деструктивно, но и разорительно для Брюсселя.
Захарова назвала происходящее "заезженной пластинкой". Но фарс, по ее мнению, состоит в том, что о деструктивности и разорительности такой политики говорят уже не только в кулуарах.
Ранее стало известно, что Евросоюз намерен продлить антироссийские санкции еще на полгода. За такое решение высказались 28 стран - членов ЕС. Срок действия нынешних ограничений истекает 15 сентября.
В марте сообщалось, что страны Европы теряют от антироссийских санкций в разы больше, чем сама Россия. Об этом заявил специальный докладчик ООН по вопросам негативного воздействия односторонних принудительных мер на права и свободы Идрис Джазаири.
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