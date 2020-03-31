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"Дешевле, чем неделя в Куршевеле": Маргарита Симоньян воззвала к совести олигархов
31 марта 2020, 00:35 • 107 • Политика
Главред RT Маргарита Симоньян призвала российских олигархов раскошелиться на средства защиты и дезинфекции для больниц. "Обеспечить одну городскую больницу на месяц вот этим элементарным стоит примерно 5 миллионов рублей. Дешевле, чем неделя в Куршевеле", - написала она.
Эпидемия коронавируса в России не началась, но в городских больницах уже заканчиваются годовые запасы средств дезинфекции, одноразовых халатов, масок, перчаток, защитных костюмов, сообщает главред RT Маргарита Симоньян. В этой связи она призвала российских олигархов помочь медучреждениям.
Симоньян отмечает, что найти средства защиты в продаже можно, но у перекупщиков и за большие деньги. Поэтому главред RT призвала олигархов раскошелиться хотя бы на месячный запас этих средств и передать его больницам.
Напомним также, что телеведущая и врач Елена Малышева рассказала в соцсетях, как работают врачи во время коронавирусной инфекции с заразившимися пациентами. Все врачи носят специальные защитные костюмы и маски, лиц практически не видно, но зато ничего не отвлекает от человеческой сути, приводит слова ведущей Nation News.
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