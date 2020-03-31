"Дешевле, чем неделя в Куршевеле": Маргарита Симоньян воззвала к совести олигархов

Эпидемия коронавируса в России не началась, но в городских больницах уже заканчиваются годовые запасы средств дезинфекции, одноразовых халатов, масок, перчаток, защитных костюмов, сообщает главред RT Маргарита Симоньян. В этой связи она призвала российских олигархов помочь медучреждениям.

Симоньян отмечает, что найти средства защиты в продаже можно, но у перекупщиков и за большие деньги. Поэтому главред RT призвала олигархов раскошелиться хотя бы на месячный запас этих средств и передать его больницам.

"Обеспечить одну городскую больницу на месяц вот этим элементарным стоит примерно 5 миллионов рублей. Дешевле, чем неделя в Куршевеле", - написала Симоньян в своём Telegram-канале.

Напомним также, что телеведущая и врач Елена Малышева рассказала в соцсетях, как работают врачи во время коронавирусной инфекции с заразившимися пациентами. Все врачи носят специальные защитные костюмы и маски, лиц практически не видно, но зато ничего не отвлекает от человеческой сути, приводит слова ведущей Nation News.