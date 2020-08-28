"Десант ЧВК Вагнера" получит новые паспорта? В ФСБ вызволенным из Минска дали настоятельный совет

Гражданам России, которые были задержаны в Минске незадолго до президентских выборов, придётся полностью менять имена и паспорта.

Об этом сообщает Telegram-канал WarGonzo, ссылаясь на слова собственных источников в российских силовых ведомствах.

По их данным, такое решение было принято по той причине, что власти Белоруссии "засветили" персональную информацию 32 задержанных фактически на всю планету. В общем доступе, в частности, оказались данные их паспортов.

В связи с этим в ФСБ "десанту ЧВК Вагнера" настоятельно советовали получить новые удостоверения личности, а также фамилии, имена и отчества.

По мнению представителей службы, это необходимо для того, что сотрудники зарубежных разведывательных сообществ не смогли использовать эти ставшие публичными сведения против России и самих ранее задержанных.