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"Десант ЧВК Вагнера" получит новые паспорта? В ФСБ вызволенным из Минска дали настоятельный совет

28 августа 2020, 18:05  •  93 • Политика
В ФСБ вызволенным из Минска 32 гражданам РФ дали настоятельный совет. Им порекомендовали получить новые паспорта и сменить ФИО. Это необходимо по той причине, что власти Белоруссии "засветили" персональную информацию "десанта ЧВК Вагнера" фактически на всю планету.
Гражданам России, которые были задержаны в Минске незадолго до президентских выборов, придётся полностью менять имена и паспорта.
Об этом сообщает Telegram-канал WarGonzo, ссылаясь на слова собственных источников в российских силовых ведомствах.
По их данным, такое решение было принято по той причине, что власти Белоруссии "засветили" персональную информацию 32 задержанных фактически на всю планету. В общем доступе, в частности, оказались данные их паспортов.
В связи с этим в ФСБ "десанту ЧВК Вагнера" настоятельно советовали получить новые удостоверения личности, а также фамилии, имена и отчества.
По мнению представителей службы, это необходимо для того, что сотрудники зарубежных разведывательных сообществ не смогли использовать эти ставшие публичными сведения против России и самих ранее задержанных.

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