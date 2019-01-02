"Дерзко" и "демонстративно": британские СМИ оценили новогоднее обращение Путина

Британские СМИ оценили как "дерзкое" новогоднее обращение президента России Владимира Путина, отметив, что он "демонстративно" отверг Запад и западных помощников.

Британская газета Daily Star рассказала о новогоднем обращении Владимира Путина к миллионам российских граждан, назвав это выступление "дерзким".

"Путин отверг Запад", - говорится к в заголовке к материалу. Издание обратило внимание на "демонстративные" слова российского лидера о том, что "у нас никогда не было и не будет помощников".

Вызывающий призыв к согражданам сплотиться и решать неотложные задачи для повышения благосостояния и уровня жизни, подчеркивает британское издание, прозвучал на фоне обострения отношений между Россией и Западом из-за "дела Скрипаля".

Вину за неудачное покушение на экс-сотрудника ГРУ британский премьер Тереза Мэй возложила на Россию, напоминают журналисты, не упоминая при этом, что официальное расследование все еще не закончено, от сотрудничества с российской стороной британские специалисты отказались, а убедительных доказательств причастности Москвы так и не было представлено.

В этом же материале Daily Star сообщает о новогоднем поздравлении президента США Дональда Трампа, который пообещал американцам "великолепный год".