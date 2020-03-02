"Дерзкий" Эрдоган избил Путина и Асада - турок в Сети высмеяли за фантазии

Турецкие пропагандисты вбросили в Сеть видео, в котором смонтированный "президент Турции" избивает "Владимира Путина" и "Башара Асада". Причём ведёт себя дерзко, явно ощущая своё превосходство, а лидеры России и Сирии изображены, наоборот, боязливыми.

Турецкий президент якобы заходит в кафе, где находятся лидеры России и Сирии, и наглым образом их бьёт.

В Сети уже высмеяли глупость вбросивших такое видео в интернет, отметив, что у них "своя атмосфера".

"Примерно так видит окружающий мир электорат турецкого президента. У них там своя атмосфера", - отмечает пользователь Facebook @ordamordora, уточняя, что видео доставлено "прямиком из неоосманских социальных сетей".

"Информационная война", - констатирует пользователь Александр Ковтунов.

Ранее российский сенатор Алексей Пушков призвал официальную Анкару снизить накал напряжённости и не допустить антироссийской истерии.