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"Дерзкий" Эрдоган избил Путина и Асада - турок в Сети высмеяли за фантазии

02 марта 2020, 03:24  •  75 • Политика
На фоне обострения антирусских настроений турецкие пользователи вбросили в Сеть пропагандистское видео, в котором "дерзкий" Эрдоган избивает Владимира Путина и Башара Асада. В Сети уже высмеяли фантазии турок.
Турецкие пропагандисты вбросили в Сеть видео, в котором смонтированный "президент Турции" избивает "Владимира Путина" и "Башара Асада". Причём ведёт себя дерзко, явно ощущая своё превосходство, а лидеры России и Сирии изображены, наоборот, боязливыми.
Турецкий президент якобы заходит в кафе, где находятся лидеры России и Сирии, и наглым образом их бьёт.
В Сети уже высмеяли глупость вбросивших такое видео в интернет, отметив, что у них "своя атмосфера".
"Примерно так видит окружающий мир электорат турецкого президента. У них там своя атмосфера", - отмечает пользователь Facebook @ordamordora, уточняя, что видео доставлено "прямиком из неоосманских социальных сетей".
"Информационная война", - констатирует пользователь Александр Ковтунов.
Ранее российский сенатор Алексей Пушков призвал официальную Анкару снизить накал напряжённости и не допустить антироссийской истерии.

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