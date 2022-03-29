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"Держитесь, недолго осталось": Жителям Мариуполя ответили на главный вопрос о будущем

29 марта 2022, 04:15  •  122 • Политика
Жители практически полностью разрушенного и выгоревшего после бомбёжек украинских нацистов Мариуполя задаются вопросом, что будет дальше. И ответ они уже получили. "Держитесь, недолго осталось", - произнёс депутат Госдумы, председатель правления Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай во время посещения города.
В перемещениях по Мариуполю Александра Бородая сопровождала журналист Мария Коледа. Отрывки её репортажа опубликовал наш Telegram-канал "Царьград ТВ".
Глава Союза добровольцев Донбасса обратил внимание, как выглядит город. А точнее то, что от него осталось. Он отметил, что людей уговаривают эвакуироваться, но соглашаются не все. Остались "самые крепкие" – те, кто не собирается никуда уезжать до полного восстановления населённого пункта.
"Все спрашивают, что здесь будет. Я отвечаю просто: "Россия". Потому что ДНР – это тоже Россия", - произнёс Бородай.
Бои в Мариуполе всё ещё продолжаются. Депутат выразил надежду, что это вскоре закончится. Он посоветовал украинским нацистом быстрее соображать и сдаваться – лишь в этом случае у них есть шанс остаться живыми.
"Держитесь, недолго осталось. Россия сюда пришла и больше никуда не уйдёт", - произнёс Александр Бородай, общаясь с мариупольцами.
"И слава Богу. Мы надеемся", - ответили ему горожане.

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