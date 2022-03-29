"Держитесь, недолго осталось": Жителям Мариуполя ответили на главный вопрос о будущем

Жители практически полностью разрушенного и выгоревшего после бомбёжек украинских нацистов Мариуполя задаются вопросом, что будет дальше. И ответ они уже получили. "Держитесь, недолго осталось", - произнёс депутат Госдумы, председатель правления Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай во время посещения города.

В перемещениях по Мариуполю Александра Бородая сопровождала журналист Мария Коледа. Отрывки её репортажа опубликовал наш Telegram-канал "Царьград ТВ".

Глава Союза добровольцев Донбасса обратил внимание, как выглядит город. А точнее то, что от него осталось. Он отметил, что людей уговаривают эвакуироваться, но соглашаются не все. Остались "самые крепкие" – те, кто не собирается никуда уезжать до полного восстановления населённого пункта.

"Все спрашивают, что здесь будет. Я отвечаю просто: "Россия". Потому что ДНР – это тоже Россия", - произнёс Бородай.

Бои в Мариуполе всё ещё продолжаются. Депутат выразил надежду, что это вскоре закончится. Он посоветовал украинским нацистом быстрее соображать и сдаваться – лишь в этом случае у них есть шанс остаться живыми.

"Держитесь, недолго осталось. Россия сюда пришла и больше никуда не уйдёт", - произнёс Александр Бородай, общаясь с мариупольцами.

"И слава Богу. Мы надеемся", - ответили ему горожане.