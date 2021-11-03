"Держит марку": Жители России оценили сладкий сон Байдена на климатическом саммите

Президент США Джо Байден вновь мог оказаться в неловкой ситуации, если бы не его помощник. Американский лидер прикрыл глаза во время доклада. Жители России оценили сладкий сон Байдена на климатическом саммите в Глазго. "Держит марку", - пишут люди.

В ходе климатического саммита в Глазго состоялся ряд заседаний. На одном из них во время доклада Джо Байден прикрыл глаза и, вероятно, заснул. Сладкий сон американского президента прервал подошедший помощник.

И всё бы ничего, если бы в зале не было установлено множество видеокамер. Видео с мероприятия тут же разлетелось по Сети. Мимо инцидента не смогла пройти журналистка Ольга Скабеева.

"Бедолага Джо Байден пытался хорошенько отоспаться на климатическом саммите, но назойливый адъютант испортил старику сон", - написала она о случившемся конфузе.

"Народные Новости" собрали несколько комментариев под этим роликом от жителей России.

"Он досматривал такой прекрасный ночной сон о тотальной гегемонии США в мире", - поделился фантазиями один из подписчиков.

Другой считает, что мужчинам в возрасте Байдена (ему уже 78 лет) нужно сидеть на веранде в кресле-качалке и мирно дремать, а не приезжать на пленарные заседания.

"Сонный Джо" держит марку", - напомнил третий человек о давным-давно данном политику прозвище.

Люди призвали "дать отдохнуть дедушке" и призвали не судить президента США строго. Всё-таки возраст солидный.