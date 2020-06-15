"Держать бесконечно людей взаперти невозможно": Собянин сделал внезапное признание

На своём официальном сайте мэр Москвы Сергей Собянин порадовал, что столица может переходить к следующему этапу снятия ограничений, запланированному на 16 июня. То есть уже с завтрашнего дня. Он объяснил, что при принятии решения сверяют данные с эпидобстановкой в городе. Так, напомним, в Москве, по данным оперштаба, за минувшие сутки прибавилось 1359 новых заражённых коронавирусом.

При этом Собянин сделал одно внезапное признание за другим. Сначала он сообщил, что столичным властям "приходится решать задачу со многими неизвестными", всегда существует риск сделать ошибку".

Сразу следом говорит о том, что "нельзя допускать неоправданный риск, но и перестраховываться тоже не следует". В частности, градоначальник, который ранее посадил Москву в "цифровой концлагерь", как выразились эксперты, заявил о негативном влиянии ограничений и запретов "на экономику, рабочие места, доходы, социальное и физическое самочувствие людей".

Больше того, внезапно озаботился мэр и гражданскими - конституционными правами людей. А ведь о том, что их нарушают (в частности, запрещая посещать храмы даже с соблюдением мер безопасности), ранее уже не раз говорили эксперты.

"Я понимал, что невозможно бесконечно держать миллионы москвичей без работы и нормальных услуг. И надеялся, что радикального, неуправляемого ухудшения не будет, - признался также Собянин. - Держать бесконечно людей взаперти также невозможно, а при складывающейся достаточно неплохой ситуации с распространением коронавируса - просто нецелесообразно".

По словам мэра Москвы, уже с 16 июня открываются летние веранды ресторанов и кафе.

- Снимаются ограничения на оказание плановой помощи в стоматологических клиниках.

- Возобновляют работу библиотеки, риелторские конторы, службы проката, рекламные, консалтинговые и другие агентства, предоставляющие услуги гражданам и бизнесу.

- Откроют свои двери музеи, выставочные залы и зоопарки.

- Разрешается посещать и спортивные мероприятия, но пока при условии, что трибуны будут заполнены не более чем на 10%.