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"Дергаем русского тигра за усы": Эстонский правозащитник раскрыл цель спецназа НАТО в Эстонии

05 сентября 2019, 22:09  •  38 • Политика
Эстонский публицист и правозащитник Дмитрий Линтер разъяснил Царьграду появление в эстонских СМИ информации о том, что у границ России базируется тайная база спецназа США. По его словам, такие действия направлены на то, чтобы продемонстрировать могущество американских военных: "Мы дергаем за усы русского тигра, на самой границе".
Сама по себе программа "Очевидец", в которой изначально распространилась информация о базе спецназа США, является "сливным бачком", публикующим инсайды, ответственность за которые не может взять на себя полиция или эстонские спецслужбы, пояснил Линтер. "Когда они не могут публично озвучить ту или иную информацию, они делают это через эту передачу", - добавил он.
"Если эти ребята о чем-то пишут, значит, это санкционировано эстонскими спецслужбами и делается с какой-то целью. Они самостоятельно не действуют, они действуют только в интересах эстонских служб безопасности, эстонской полиции. И действуют не год, не два и даже не десять, а больше десяти лет", - подчеркнул правозащитник.
Журналисты из этой программы работают по дискредитации любого "антиэстонского" общественного движения, добавил Линтер.
"И тут вдруг эти ребята проснулись и открыли глаза на базу, которая вдруг там оказалась. Значит, понятно, что эти действия были санкционированы эстонскими властями. Скорее всего, тут две вещи. Либо просто не досмотрели - журналисты приехали, так как они являются давними неофициальными сотрудниками эстонских спецслужб, то просто не доусмотрели, куда они поехали и что они там сняли. Но скорее всего, второй вариант - это действия, направленные на то, чтобы показать, что мы русского тигра дергаем за усы, на самой границе, и будем дергать", - полагает правозащитник.

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