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"Деревенские дурачки, вряд ли покажут Россию на глобусе": Простые американцы осудили учения НАТО

09 мая 2020, 05:10  •  42 • В мире
Простые американцы оценили учения НАТО в Баренцевом море у границ с Россией в разгар пандемии коронавируса. Обычные люди осудили действия военных и заявили, что это лишь портит отношения с Россией. "Деревенские дурачки, которые вряд ли могут показать на глобусе Россию", - охарактеризовали американцы организаторов учений.
Американские пользователи оценили учения НАТО в Баренцевом море у границ с Россией. Большинство комментаторов на американском сайте Breitbart оказались недовольны происходящим. Одни говорили, что это лишь портит отношения с Россией. Другие указывали, что это толкает Россию на более близкие отношения с Китаем.
"Россия - наша естественная союзница. И была бы ею и поныне, если бы Билл Клинтон не поддержал в Боснии мусульман и не бомбил Сербию", - заявил пользователь Quazoid.
Пользователь с ником Vladimir Lenin написал, что учения устроили "деревенские дурачки, которые вряд ли могут показать на глобусе Россию".
"Заход этих кораблей в Баренцево море не играет никакой роли в геополитике и нужен лишь для поддержания глупого патриотизма у мещан внутри США", - отметил он.
Напомним, что учения НАТО в Баренцевом море начались 4 мая. Туда зашла ударная группа кораблей с американскими эсминцами "Портер", "Дональд Кук", "Франклин Рузвельт" и британский фрегат "Кент". В США прокомментировали, что заранее предупреждали об этом нашу страну.
Бывший командующий Северным флотом Вячеслав Попов прокомментировал в интервью НСН недавнее обнаружение в Баренцевом море группировки военных кораблей НАТО. По мнению адмирала, такое приближение представляет потенциальную опасность для безопасности нашей страны. Впрочем, уточнил он, при наличии реальной угрозы Северный флот ВМФ РФ располагает достаточным количеством ресурсов, чтобы успешно отразить возможные атаки или провокации.
Данная группировка НАТО, однако, скорее всего, решает у российской границы задачу по демонстрации силы, поскольку ничего другого ей в таком составе сделать будет невозможно, отметил бывший адмирал.

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