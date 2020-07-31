Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
У Козака лопнуло терпение: "Я не намерен дальше участвовать в этом "сп...
"А у меня вопрос": Майор ВСУ отправил Зеленского на три буквы
Первая партия "наёмников" свободно покинула Белоруссию: В деле ЧВК поя...
Люди молчали об этом более 75 лет. У Чудского озера нашли доказательство деревен...
Главная / Политика

"Депутаты поторопились": Беглов вступился за "наливайки" в жилых домах

31 июля 2020, 19:00  •  33 • Политика
Беглов вступился за "наливайки" в жилых домах. По его мнению, депутаты, продвигающие закон о запрете размещения малых баров в зданиях, где проживают люди, поторопились. Петербургский градоначальник заявил, что подобные заведения являются "фишкой" Северной столицы.
Глава Петербурга Александр Беглов выразил своё мнение по поводу закона о малых барах в эфире местного канала 78.ru.
Он объяснил принятие данной инициативы "поспешностью отдельных депутатов". Сам же градоначальник призвал пересмотреть решение с учётом мнения петербуржцев и работников данной сферы предпринимательства.
По его мнению, подобные мини-бары, которые ещё называют "наливайками", являются "фишкой" Северной столицы. Он уточнил, что дело тут не столько в самом употреблении спиртного, сколько в живом общении, которое, по словам губернатора, всегда происходит в подобных заведениях.
Депутаты поторопились. Нужно взять и решить вопрос, - резюмировал Беглов.
Отметим, инициатива запрещает обустройство малых баров общей площадью менее 50 квадратных метров в жилых зданиях.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



33
Источник
Похожие новости
31 июля 2020, 06:05
У Козака лопнуло терпение: "Я не намерен дальше участвовать в этом "спектакле"
31 июля 2020, 00:05
Первая партия "наёмников" свободно покинула Белоруссию: В деле ЧВК появилась внезапная версия
31 июля 2020, 06:05
"Никакого вмешательства": МИД России представил доказательство невиновности минских "диверсантов"
31 июля 2020, 10:05
Безпалько: Лукашенко показал Западу мощную пощечину Москве от Минска
31 июля 2020, 15:05
Закрыли границу: белорусов не выпускают из России
31 июля 2020, 08:05
Российскому газу грозят тяжёлые времена? Эксперт по энергетике назвал топливо будущего
Новости партнеров
 
Выбор дня
31 июля 2020, 06:05
У Козака лопнуло терпение: "Я не намерен дальше участвовать в этом "спектак...
31 июля 2020, 00:05
Первая партия "наёмников" свободно покинула Белоруссию: В деле ЧВК появилас...
31 июля 2020, 06:05
"Никакого вмешательства": МИД России представил доказательство невиновности...
31 июля 2020, 01:30
Как в Белоруссии прошел многотысячный митинг оппонентов Лукашенко
31 июля 2020, 00:05
Запасаемся попкорном: Грядёт схватка бандеровцев и польских лайт-фашистов
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
26 июля 2020, 02:05
На "штурм Крыма" нашёлся первый доброволец: "Сначала развалил свою страну на куски"
29 июля 2020, 01:05
Генеральный прокурор "взорвал" США: "Российское вмешательство - фальшивка"
29 июля 2020, 06:05
Шахназаров матом ответил на политическую провокацию: "Я не сторонник крайних мер, но…"
25 июля 2020, 13:05
Эстонский наёмник перед смертью раскрыл американских боевиков, воюющих в Донбассе
25 июля 2020, 07:05
Американский наёмник передал привет на камеру из Донбасса: "Ну, теперь я трупешник"
27 июля 2020, 22:05
ВСУ поставили жёсткий ультиматум: "Если хоть один гадёныш выстрелит"
28 июля 2020, 00:05
"Приезжий сотрудник ФСБ" разоблачён: В Хабаровске раскрыли, кто спас Дегтярёва
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.