"Депутаты поторопились": Беглов вступился за "наливайки" в жилых домах

Глава Петербурга Александр Беглов выразил своё мнение по поводу закона о малых барах в эфире местного канала 78.ru.

Он объяснил принятие данной инициативы "поспешностью отдельных депутатов". Сам же градоначальник призвал пересмотреть решение с учётом мнения петербуржцев и работников данной сферы предпринимательства.

По его мнению, подобные мини-бары, которые ещё называют "наливайками", являются "фишкой" Северной столицы. Он уточнил, что дело тут не столько в самом употреблении спиртного, сколько в живом общении, которое, по словам губернатора, всегда происходит в подобных заведениях.

Депутаты поторопились. Нужно взять и решить вопрос, - резюмировал Беглов.

Отметим, инициатива запрещает обустройство малых баров общей площадью менее 50 квадратных метров в жилых зданиях.