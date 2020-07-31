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"Депутаты поторопились": Беглов вступился за "наливайки" в жилых домах
31 июля 2020, 19:00 • 33 • Политика
Беглов вступился за "наливайки" в жилых домах. По его мнению, депутаты, продвигающие закон о запрете размещения малых баров в зданиях, где проживают люди, поторопились. Петербургский градоначальник заявил, что подобные заведения являются "фишкой" Северной столицы.
Глава Петербурга Александр Беглов выразил своё мнение по поводу закона о малых барах в эфире местного канала 78.ru.
Он объяснил принятие данной инициативы "поспешностью отдельных депутатов". Сам же градоначальник призвал пересмотреть решение с учётом мнения петербуржцев и работников данной сферы предпринимательства.
По его мнению, подобные мини-бары, которые ещё называют "наливайками", являются "фишкой" Северной столицы. Он уточнил, что дело тут не столько в самом употреблении спиртного, сколько в живом общении, которое, по словам губернатора, всегда происходит в подобных заведениях.
Отметим, инициатива запрещает обустройство малых баров общей площадью менее 50 квадратных метров в жилых зданиях.
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