"Депутатов лучше вместе держать в Думе - вреда меньше": Сатановский о "длинных новогодних праздниках"

Закончились новогодние каникулы, и народ вернулся на работу. Конечно, кто-то будет "догуливать" и до середины января. Так что Геннадий Онищенко, бывший главный санитарный врач России, в своём стремлении "сократить новогодние каникулы" довольно одинок, считает Евгений Сатановский.

К тому же, напомнил политолог, это уже было - выходили ведь на работу 2 января во время советской власти.

"Так не потому ль она и закончилась тем, чем закончилась? Не любила она свой народ. И он её не любил. Так что разошлись они в разные стороны, и не защитил народ ту власть", - написал Сатановский в своём Telegram-канале "Армагеддоныч".

Политолог считает, что "те, кто у верха", любят уезжать на зимние праздники - кто с женой и с детьми, а кто и "с любимыми". Детям тоже надо отдыхать от "идиотской системы обучения, установленной в школах благодаря "товарищу Фурсенко и его предшественникам".

"Так что не светит доктору Онищенко отказ от зимних каникул. Оно для экономики было б хорошо, слов нет. Так тут определиться надо. Или четырёхдневная неделя, или как есть. С точки зрения работодателя - лучше семидневную, и по 16 часов. Без отпусков и праздников", - иронизирует Сатановский.

Но ведь многие считают, что и Думу вместе со всеми депутатами "надо разогнать за ненадобностью и вредностью", напомнил политолог. Или оставить человек десять, наиболее умных и работящих. Только вот Геннадий Онищенко в их число не попадёт. А ведь ему без Думы будет скучно - с кем ему тогда своим мнением делиться, кому рассказывать о том, что надо делать с Новым годом?

"И Дума, если без неё депутатов девать некуда. А то разбредутся по стране... Их на всякий случай лучше всех в одном месте держать. Вреда меньше. И новогодние каникулы. Какие - правительство в меру ума своего или его отсутствия определит. Всё равно гулять будут столько, сколько будут. Подстроится оно под народ, нет ли..."

Новогодние каникулы кончились, зато впереди - старый Новый год, потом восточный Новый год, а там - 23 Февраля и весна на пороге, продолжил Сатановский.