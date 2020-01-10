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"Депутатов лучше вместе держать в Думе - вреда меньше": Сатановский о "длинных новогодних праздниках"
10 января 2020, 12:24 • 5 • Политика
Бывший главный санитарный врач страны, депутат Госдумы Геннадий Онищенко уверен в том, что слишком длинные, по его мнению, новогодние каникулы пора отменить, а на работу необходимо выходить уже 2 января. Однако, напомнил Евгений Сатановский, это уже было при советской власти. К тому же, напомнил он, некоторые предлагают и парламентариев разогнать "за ненадобностью и вредностью". "Депутатов лучше вместе держать в Думе - вред меньше", - считает Сатановский.
Закончились новогодние каникулы, и народ вернулся на работу. Конечно, кто-то будет "догуливать" и до середины января. Так что Геннадий Онищенко, бывший главный санитарный врач России, в своём стремлении "сократить новогодние каникулы" довольно одинок, считает Евгений Сатановский.
К тому же, напомнил политолог, это уже было - выходили ведь на работу 2 января во время советской власти.
Политолог считает, что "те, кто у верха", любят уезжать на зимние праздники - кто с женой и с детьми, а кто и "с любимыми". Детям тоже надо отдыхать от "идиотской системы обучения, установленной в школах благодаря "товарищу Фурсенко и его предшественникам".
Но ведь многие считают, что и Думу вместе со всеми депутатами "надо разогнать за ненадобностью и вредностью", напомнил политолог. Или оставить человек десять, наиболее умных и работящих. Только вот Геннадий Онищенко в их число не попадёт. А ведь ему без Думы будет скучно - с кем ему тогда своим мнением делиться, кому рассказывать о том, что надо делать с Новым годом?
Новогодние каникулы кончились, зато впереди - старый Новый год, потом восточный Новый год, а там - 23 Февраля и весна на пороге, продолжил Сатановский.
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