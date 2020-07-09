"Депутат со стаканчиком во рту": следствие раскрыло детали дела Фургала, источники дополнили

Следственный комитет России раскрыл подробности дела губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Ранее сообщалось, что он задержан по подозрению в совершении преступлений в составе организованной преступной группировки в 2004 и 2005 годах. В то же время источники настаивали, что речь может идти о заказных убийствах.

В пресс-службе СКР говорят, что Фургал задержан по многоэпизодному делу в отношении преступной группировки, которая причастна к особо тяжким преступлениям "против жизни и здоровья граждан". Речь идёт о жителях Хабаровского края и Амурской области, занимавшихся бизнесом. Оперативное сопровождение по делу Фургала и, по всей видимости, других фигурантов осуществляет ФСБ.

Кроме того, как добавила официальный представитель СКР Светлана Петренко, Сергей Фургал проверяется на причастность к другим особо тяжким преступлениям, которые были совершены не только на территории Амурской области и Хабаровского края, но и в Приморском крае.

Обвинение Фургалу будет предъявлено в ближайшее время, добавила Петренко.

Между тем журналисты и источники, а вместе с ними и авторы телеграм-каналов вспоминают детали из биографии Сергея Фургала. В том числе "Темы.Главное" пишут, что именно Фургал и есть тот самый "депутат со стаканчиком во рту с легендарного фото", снятый на заседании Госдумы в своё время.