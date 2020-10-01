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"Деньги уже выделены": России нужен свой интернет - депутат

01 октября 2020, 09:40  •  48 • Политика
Запрет иностранных платформ - не выход, России надо развивать свой интернет, считает зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко. "Уже были выделены деньги для создания молодёжного контента", - отметила она.
Вместо запретов и блокировок иностранных ресурсов России необходимо развивать собственный интернет. Такое мнение высказала первый зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко.
Она пояснила, что у России пока нет возможности полностью запретить иностранные интернет-платформы. Поэтому стране необходимо развивать собственную суверенную Сеть.
Мы не можем заместить населению то, что потеряем после запрета иностранных интернет-платформ. Мы должны развивать собственный интернет, - приводит Nation News её слова.
Она добавила, что правительство уже выделило деньги на создание молодёжного контента.

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