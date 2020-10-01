"Деньги уже выделены": России нужен свой интернет - депутат

Вместо запретов и блокировок иностранных ресурсов России необходимо развивать собственный интернет. Такое мнение высказала первый зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко.

Она пояснила, что у России пока нет возможности полностью запретить иностранные интернет-платформы. Поэтому стране необходимо развивать собственную суверенную Сеть.

Мы не можем заместить населению то, что потеряем после запрета иностранных интернет-платформ. Мы должны развивать собственный интернет, - приводит Nation News её слова.

Она добавила, что правительство уже выделило деньги на создание молодёжного контента.