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"Деньги уже выделены": России нужен свой интернет - депутат
01 октября 2020, 09:40 • 48 • Политика
Запрет иностранных платформ - не выход, России надо развивать свой интернет, считает зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко. "Уже были выделены деньги для создания молодёжного контента", - отметила она.
Вместо запретов и блокировок иностранных ресурсов России необходимо развивать собственный интернет. Такое мнение высказала первый зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко.
Она пояснила, что у России пока нет возможности полностью запретить иностранные интернет-платформы. Поэтому стране необходимо развивать собственную суверенную Сеть.
Она добавила, что правительство уже выделило деньги на создание молодёжного контента.
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