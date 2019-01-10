"Деньги наши, все легально": Один из лидеров "желтых жилетов" призвал обрушить банковскую систему во Франции

Максим Николь, один из основателей протестного движения, получившего название "желтые жилеты" предложил обрушить банковскую систему Франции, проведя акцию среди своих сторонников по одновременному массовому опустошению собственных счетов. "Деньги наши. Все абсолютно легально", - призывает Николь в видео, размещенном в Facebook

Опреацию по массовому опустошению своих счетов в банках предложил провести своим сторонникам один из инициаторов протестного движения "желтые жилеты" Максим Николь. По его мнению, таким образом протестующим удастся обрушить банковскую систему Франции и довести ее до краха.

В видеоролике, размещенном в Facebook, Николь, известный в сети под ником Fly Rider, заявил, что сила протестующих "заключается в деньгах, которые хранятся на их счетах в банках". Поэтому он предлагает опеределить дату, когда каждый из его сторонников снимет со своего счета всю имеющуюся там наличность. "Деньги наши. Все абсолютно легально", - заявил Николь.

Французская деловая газета Les Echos, сообщая об этой акции, пояснила, что цель протестующих - добиться "дестабилизации банковской системы путем одновременного снятия большой группой лиц наличных денег со счетов". Такая ситуация действительно может вызвать определенный ажиотаж и банк, у которого просто не окажется в какой-то момент наличных денег, не сможет отвечать на запросы своих клиентов. Таким образом он окажется на грани разорения.

Журналисты издания напомнили об аналогичной ситуации, спровоцированной во время финансового кризиса в 2007 году, когда рухнул британский банк Northern Rock. Однако вероятность такой ситуации во Франции заметно меньшая: объем средств, которые можно снять в виде наличных, ограничен суммой в 390 миллиардов евро, в то время как на счетах физических лиц зранится почти полтора триллиона евро.

Между тем, даже если каждый француз снимет со своего счета хотя бы 5,8 тысяч евро, получив таким образом всю имеющуюся у банков наличность, риск краха всей системы будет весь невелик: большинство банкоматов в стране охраничивают получение наличности несколькими сотнями евро в день.

Кроме того, Николь призывает использовать снятые наличные деньги для того, чтоб "поддержать мелких предпринимателей", сделав у них покупки на обналиченные суммы. При этом, отмечает газета, все средства быстро снова вернутся в банки.