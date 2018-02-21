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"Деньги и политика": Польский эксперт объяснил, что заставило МОК атаковать Россию

21 февраля 2018, 21:54  •  193 • Политика
В эфире политического ток-шоу "Время покажет" на Первом канале эксперт из Польши Анджей Михневский объяснил, чем Западу так не угодил российский спорт, что для раздутия допингового скандала потребовалось даже привлечь МОК.
Польский эксперт Анджей Михневски считает, что допинговый скандал, раздутый при активном участии МОК и WADA, имеет политическую составляющую. Об этом политолог заявил в эфире передачи "Время покажет".
По мнению аналитика, рассорив Москву с Международным олимпийским комитетом (МОК), западные спонсоры организации купировали возможность того, что российская компания когда-либо в обозримом будущем сможет стать спонсором данной организации. В современном большом спорте больше денег и политики, пояснил Михневский, чем собственно спорта.
Страны состязаются не столько за спортивные достижения, сколько за то, чтобы продвигать через международные спортивные мероприятия свой "бренд" на мировом уровне. Российский бизнес в будущем вполне мог подключиться к этой игре и заняться продвижением своей страны через Олимпийские игры и другие крупные спортивные события.
Михневский уверен, что в России вполне могла бы найтись компания, которой было бы по силам стать новым спонсором МОКа. Нынешним спонсорам комитета - тем западным бизнес-элитам, чей "контракт сейчас истекает", такая конкуренция ни к чему. Отсюда и ожесточенная атака на российский спорт, допинговый скандал, мельдоний и все остальное.
"Современный спорт – это в основном деньги и политика. У МОК есть свои спонсоры, и у каждого истекает срок. Можете себе представить, чтобы очередным спонсором МОК по глобальным, всемирным мероприятиям стала российская компания? А у вас есть компании, которым это по силам. И тогда Россия продвигается в международном сознании под брендом своей фирмы. Поэтому это многоходовая игра, которая не позволяет осуществлять продвижение России в мире", — суммировал свою точку зрения эксперт из Польши.

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