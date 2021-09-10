"Деньги и методы не пахнут": Бунт в КПРФ обернулся расследованием

Назревающий внутри КПРФ бунт сам по себе никого бы не интересовал, если бы не второе место в рейтингах. К тому же политики, по всей видимости, живут по принципу "деньги и методы не пахнут". Об этом и размышляют авторы расследования.

Некогда спокойный политический тон коммунистов изменился по мере споров внутри партии. Если Геннадий Зюганов ассоциируется скорее с относительно спокойными брежневскими временами, то бунтари внутри партии присягают на верность Льву Троцкому, основной тезис которого - призывы к терроризму. В том числе, об этом расследование Царьграда.

Политолог, политический обозреватель телеканала Царьград Андрей Перла справедливо говорит об этом:

Я думаю, что у Зюганова положение, что называется, хуже губернаторского. С одной стороны, остаётся лидером, с другой - постоянно ощущает, что саму партию подтачивают люди несистемные и создают для партии опасность.

Назревающий внутри КПРФ бунт сам по себе никого бы не интересовал, если бы не второй рейтинг и претензии на лидерство в России. Молодые партийцы больше не хотят застойной стабильности, они не верят в возможность собрать избирателей под этими знамёнами. Их идеал - не продуктовые наборы к Первомаю, а многотысячные толпы, крушащие всё на своём пути.

КПРФ меняется, и эти изменения пугают. Люди, стоящие у руля процессов изменений, мыслят агрессивно. Их кумир - Лев Троцкий. Они его помнят, цитируют, любят. Большевик действительно был прекрасным оратором и публицистом. И то, что у нынешних молодых коммунистов на уме, с лёгкостью слетало с его языка:

Кто отказывается принципиально от терроризма, то есть от мер подавления и устрашения, тот должен отказаться от политического господства рабочего класса.

Сотрудничество с криминалом, поддержка несистемной оппозиции - по этому пути идут к власти коммунисты-троцкисты. Деньги и методы не пахнут, потому что, как говорил ещё один их духовный отец Владимир Ленин:

Партия - не пансион для благородных девиц. Нельзя к оценке партийных работников подходить с узенькой меркой мещанской морали. Иной мерзавец может быть для нас именно тем полезен, что он мерзавец... У нас хозяйство большое, а в большом хозяйстве всякая дрянь пригодится.

Обратите внимание на эту фразу. Подробно тезис мы разворачиваем в полной версии расследования в текстовой или видеоверсии чуть ниже.