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"Деньги и методы не пахнут": Бунт в КПРФ обернулся расследованием
10 сентября 2021, 18:00 • 100 • Политика
Назревающий внутри КПРФ бунт сам по себе никого бы не интересовал, если бы не второе место в рейтингах. К тому же политики, по всей видимости, живут по принципу "деньги и методы не пахнут". Об этом и размышляют авторы расследования.
Некогда спокойный политический тон коммунистов изменился по мере споров внутри партии. Если Геннадий Зюганов ассоциируется скорее с относительно спокойными брежневскими временами, то бунтари внутри партии присягают на верность Льву Троцкому, основной тезис которого - призывы к терроризму. В том числе, об этом расследование Царьграда.
Политолог, политический обозреватель телеканала Царьград Андрей Перла справедливо говорит об этом:
Назревающий внутри КПРФ бунт сам по себе никого бы не интересовал, если бы не второй рейтинг и претензии на лидерство в России. Молодые партийцы больше не хотят застойной стабильности, они не верят в возможность собрать избирателей под этими знамёнами. Их идеал - не продуктовые наборы к Первомаю, а многотысячные толпы, крушащие всё на своём пути.
КПРФ меняется, и эти изменения пугают. Люди, стоящие у руля процессов изменений, мыслят агрессивно. Их кумир - Лев Троцкий. Они его помнят, цитируют, любят. Большевик действительно был прекрасным оратором и публицистом. И то, что у нынешних молодых коммунистов на уме, с лёгкостью слетало с его языка:
Сотрудничество с криминалом, поддержка несистемной оппозиции - по этому пути идут к власти коммунисты-троцкисты. Деньги и методы не пахнут, потому что, как говорил ещё один их духовный отец Владимир Ленин:
Обратите внимание на эту фразу. Подробно тезис мы разворачиваем в полной версии расследования в текстовой или видеоверсии чуть ниже.
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