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"Деньги есть, но мы вам их не дадим": Фонд соцстрахования Украины прекратил выплату больничных и декретных
21 ноября 2019, 00:09 • 102 • Политика
На Украине прекращены выплаты больничных и декретных, так как все запланированные расходы были исчерпаны ещё 19 ноября. "Средства на счетах есть, но с сегодняшнего дня мы не имеем права их перечислить до внесения изменений в годовой бюджет", - заявили в Фонде социального страхования.
Жителям Украины перестали выплачивать больничные и декретные. Об этом официально уведомил Фонд социального страхования. При этом утверждается, что деньги для выплат в ведомстве есть, но оно не имеет права их тратить.
Пресс-служба ФСС сообщает, что в ведомстве закончились сметные назначения. То есть все запланированные расходы были исчерпаны ещё 19 ноября. В связи с этим выплаты больничных и декретных полностью прекращаются.
Фонд винит во всём бюрократию и чиновников, но обещает решить проблему через Минсоцполитики. В то же время на сайте Минсоцполитики красуется сообщение о том, что в Фонде соцстрахования была совершена попытка рейдерского захвата. Причём виновным называется глава ФСС Евгений Баженков.
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