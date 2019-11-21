"Деньги есть, но мы вам их не дадим": Фонд соцстрахования Украины прекратил выплату больничных и декретных

Жителям Украины перестали выплачивать больничные и декретные. Об этом официально уведомил Фонд социального страхования. При этом утверждается, что деньги для выплат в ведомстве есть, но оно не имеет права их тратить.

Пресс-служба ФСС сообщает, что в ведомстве закончились сметные назначения. То есть все запланированные расходы были исчерпаны ещё 19 ноября. В связи с этим выплаты больничных и декретных полностью прекращаются.

"Средства на счетах есть, но с сегодняшнего дня мы не имеем права их перечислить до внесения изменений в годовой бюджет", - гласит сообщение.

Фонд винит во всём бюрократию и чиновников, но обещает решить проблему через Минсоцполитики. В то же время на сайте Минсоцполитики красуется сообщение о том, что в Фонде соцстрахования была совершена попытка рейдерского захвата. Причём виновным называется глава ФСС Евгений Баженков.