Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Полная боевая готовность или плевок в лицо защитникам Донбасса?
"Это так умно": Находчивой пассажирке с суперзащитой от COVID позавидо...
Российские электромагнитные пушки сжигают цели «без возможности восстановления»....
"Россия не может выдвигать требования Украине? Может!": Сенатор дал Зе...
Главная / Политика

"Деньги дороже": Конкретные примеры вранья британских дипломатов

07 июля 2020, 18:00  •  105 • Политика
Telegram-канал "Расстрельный" привёл конкретные примеры вранья британских дипломатов, комментируя новые санкции Лондона. Он заметил, что Британия поддерживает митинги в Гонконге, конфликтует с Пекином, однако ни одного китайского гражданина в санкционном списке нет. "Деньги дороже", - подчеркнул автор ресурса.
Telegram-канал "Расстрельный" прокомментировал заявление главы МИД Великобритании Доминика Рааба о новых санкциях, в том числе против некоторых граждан России.
Всего Лондон ввёл экономические ограничения в отношении 49 лиц, 25 из которых - из РФ, в частности - из Следственного комитета и Генпрокуратуры. При этом британский министр подчеркнул в Twitter, что данный режим нацелен на людей, которые якобы грубо нарушают права человека.
Глобальная Британия станет ещё более мощной силой добра в мире в ближайшие годы, - подчеркнул Рааб.
"Расстрельный", однако, указал на ряд лицемерных поступков Лондона, которые заставят как минимум сомневаться в том, что власти Объединённого Королевства - это "силы добра", которые будто бы борются за права людей.
Автор Telegram-ресурса заметил, что Британия поддерживает митинги в Гонконге, конфликтует с Пекином, однако ни одного китайского гражданина в санкционном списке нет.
И немудрено, ведь покинувшая Евросоюз Великобритания активно развивает и очень рассчитывает на разносторонние экономические связи с Пекином. Деньги дороже, - подчеркнул он.
Кроме того, правозащитники из Amnesty International ранее обращали внимание, что британские власти не наказывают своих силовиков за пытки в ходе борьбы с сепаратизмом в Северной Ирландии и в рамках антитеррористических операций, добавил "Расстрельный".

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



105
Источник
Похожие новости
07 июля 2020, 01:00
Отдаст ли Путин Крым и Донбасс? Венедиктов ответил Гордону: "Опа - и двинули"
07 июля 2020, 05:00
"Троянский конь" Украины против нас сдохнет на подходе: Армия России не будет терпеть - Кнутов
07 июля 2020, 05:00
Британию ждёт "ответный удар" Москвы? Посольство России ответило на санкции Лондона
07 июля 2020, 07:00
Неожиданный смысл отставки Медведева вскрыл Венедиктов: Сделали "смотрящим"
07 июля 2020, 12:00
"Никогда в жизни такого не было": Киев заявил о новой инициативе по Донбассу
07 июля 2020, 01:00
Ещё 5 лет и всё: Нидерланды станут страной "бесполых"
Новости партнеров
 
Выбор дня
07 июля 2020, 01:00
Отдаст ли Путин Крым и Донбасс? Венедиктов ответил Гордону: "Опа - и двинули&quo...
07 июля 2020, 05:00
"Троянский конь" Украины против нас сдохнет на подходе: Армия России не буд...
07 июля 2020, 05:00
Британию ждёт "ответный удар" Москвы? Посольство России ответило на санкции...
07 июля 2020, 07:00
Сохранится ли за С-400 статус передового инструмента ПРО? События в небе Сирии смешал...
07 июля 2020, 07:00
Неожиданный смысл отставки Медведева вскрыл Венедиктов: Сделали "смотрящим"
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
05 июля 2020, 07:00
Полная боевая готовность или плевок в лицо защитникам Донбасса?
02 июля 2020, 01:00
Великие потрясения или великая Россия? Михалков не дал шанса противникам поправок в Конституцию
03 июля 2020, 02:00
​Силуанов подставил Путина? Горькие уроки голосования по поправкам наглядно показал Пронько
02 июля 2020, 11:00
"Они никогда в жизни этого не сделают": Назван главный страх Украины перед Донбассом
06 июля 2020, 00:00
"Россия не может выдвигать требования Украине? Может!": Сенатор дал Зеленскому урок истории
01 июля 2020, 19:25
Записки киевлянки: «Украину Россия потеряла навеки!»
07 июля 2020, 01:00
Отдаст ли Путин Крым и Донбасс? Венедиктов ответил Гордону: "Опа - и двинули"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.