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"Деньги дороже": Конкретные примеры вранья британских дипломатов
07 июля 2020, 18:00 • 105 • Политика
Telegram-канал "Расстрельный" привёл конкретные примеры вранья британских дипломатов, комментируя новые санкции Лондона. Он заметил, что Британия поддерживает митинги в Гонконге, конфликтует с Пекином, однако ни одного китайского гражданина в санкционном списке нет. "Деньги дороже", - подчеркнул автор ресурса.
Telegram-канал "Расстрельный" прокомментировал заявление главы МИД Великобритании Доминика Рааба о новых санкциях, в том числе против некоторых граждан России.
Всего Лондон ввёл экономические ограничения в отношении 49 лиц, 25 из которых - из РФ, в частности - из Следственного комитета и Генпрокуратуры. При этом британский министр подчеркнул в Twitter, что данный режим нацелен на людей, которые якобы грубо нарушают права человека.
"Расстрельный", однако, указал на ряд лицемерных поступков Лондона, которые заставят как минимум сомневаться в том, что власти Объединённого Королевства - это "силы добра", которые будто бы борются за права людей.
Автор Telegram-ресурса заметил, что Британия поддерживает митинги в Гонконге, конфликтует с Пекином, однако ни одного китайского гражданина в санкционном списке нет.
Кроме того, правозащитники из Amnesty International ранее обращали внимание, что британские власти не наказывают своих силовиков за пытки в ходе борьбы с сепаратизмом в Северной Ирландии и в рамках антитеррористических операций, добавил "Расстрельный".
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