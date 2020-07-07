"Деньги дороже": Конкретные примеры вранья британских дипломатов

Telegram-канал "Расстрельный" прокомментировал заявление главы МИД Великобритании Доминика Рааба о новых санкциях, в том числе против некоторых граждан России.

Всего Лондон ввёл экономические ограничения в отношении 49 лиц, 25 из которых - из РФ, в частности - из Следственного комитета и Генпрокуратуры. При этом британский министр подчеркнул в Twitter, что данный режим нацелен на людей, которые якобы грубо нарушают права человека.

Глобальная Британия станет ещё более мощной силой добра в мире в ближайшие годы, - подчеркнул Рааб.

"Расстрельный", однако, указал на ряд лицемерных поступков Лондона, которые заставят как минимум сомневаться в том, что власти Объединённого Королевства - это "силы добра", которые будто бы борются за права людей.

Автор Telegram-ресурса заметил, что Британия поддерживает митинги в Гонконге, конфликтует с Пекином, однако ни одного китайского гражданина в санкционном списке нет.

И немудрено, ведь покинувшая Евросоюз Великобритания активно развивает и очень рассчитывает на разносторонние экономические связи с Пекином. Деньги дороже, - подчеркнул он.

Кроме того, правозащитники из Amnesty International ранее обращали внимание, что британские власти не наказывают своих силовиков за пытки в ходе борьбы с сепаратизмом в Северной Ирландии и в рамках антитеррористических операций, добавил "Расстрельный".