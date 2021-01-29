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"Деньги для шоу-бизнеса выдавали коробками": Джигурда рассказал о мести за отказ поддержать Ельцина

29 января 2021, 22:55  •  76 • Политика
Джигурда рассказал, как его лишили звания народного артиста и Госпремии за отказ участвовать в предвыборной кампании Ельцина. "Деньги для шоу-бизнеса выдавали коробками", - вспоминает шоумен конец 1990-х.
Актёр и шоумен Никита Джигурда лишился возможности стать народным артистом и получить Госпремию, так как отказался участвовать в предвыборной кампании Бориса Ельцина. Об этом артист рассказал на шоу "Алёна, блин!".
По словам Джигурды, история произошла в 1999 году, когда планировалась съёмка третьей части киносаги "Любить по-русски". Тогда его и режиссёра Евгения Матвеева пригласили в Белый дом. Там пообещали дать денег на съёмки фильма и ещё на 20 серий вперёд, а также присвоить звание народного артиста и Госпремию. Но с одним маленьким условием.
По контракту мы должны были с премьерой объездить всю страну в рамках предвыборной кампании Бориса Николаевича Ельцина,
- рассказал Джигурда в видеоинтервью.
Артист отметил, что отказался участвовать во всём этом, а потому остался и без звания народного артиста, и без Госпремии. Джигурда отметил, что в то время артистам платили огромные деньги за продвижение Ельцина. Деньги для шоу-бизнеса выдавали коробками.

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