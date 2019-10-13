"Денег нет": У Зеленского расписались в неспособности восстановить Донбасс

"Мы же понимаем, что у нас денег нет на восстановление Донбасса", - сказал он в разговоре с украинскими журналистами. По его словам, в то же время кабмин не снимает с себя ответственности за эту проблему.

"Где-то придётся брать", - признал Арахамия в интервью с "Левым берегом". В настоящее время доступ к данному сайту ограничен на основании Федерального Закона от 27 июля 2006 года №149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации", однако на него ссылается ТАСС.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал бизнесменов страны поучаствовать в восстановлении экономики и инфраструктуры Донбасса, разрушенных длящимся с 2014 года противостоянием.