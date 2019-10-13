|
"Денег нет": У Зеленского расписались в неспособности восстановить Донбасс
13 октября 2019, 10:24 • 107 • Политика
Глава президентской фракции украинской партии "Слуга народа", получившей большинство в Верховной раде Украины, Давид Арахамия заявил, что страна не имеет средств для восстановления Донбасса.
"Мы же понимаем, что у нас денег нет на восстановление Донбасса", - сказал он в разговоре с украинскими журналистами. По его словам, в то же время кабмин не снимает с себя ответственности за эту проблему.
"Где-то придётся брать", - признал Арахамия в интервью с "Левым берегом". В настоящее время доступ к данному сайту ограничен на основании Федерального Закона от 27 июля 2006 года №149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации", однако на него ссылается ТАСС.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал бизнесменов страны поучаствовать в восстановлении экономики и инфраструктуры Донбасса, разрушенных длящимся с 2014 года противостоянием.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
107
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
11 октября 2019, 15:54
|
06 октября 2019, 15:39
|
08 октября 2019, 02:12
|
09 октября 2019, 18:24
|
06 октября 2019, 21:28
|
12 октября 2019, 14:54
|
09 октября 2019, 03:54