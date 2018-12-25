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"Денег нет, работа встала": Из-за отсутствия финансирования правительство США не будет работать до начала января

25 декабря 2018, 09:39  •  39 • В мире
Разногласия между Белым домом и Конгрессом преодолеть так и не удалось. В связи с этим работа правительства США, которая была прервана из-за отказа президента Дональда Трампа подписать закон о временном финансировании федеральных органов власти без расходов на строительство стены на границе с Мексикой, едва ли возобновится раньше начала января: денег нет, поэтому работа госорганов практически встала.
Желание Трампа включить расходы на строительство стены на границе с Мексикой в бюджет не позволило американскому Конгрессу утвердить его полностью. Из-за этого в США с субботы, 22 декабря, частично остановлена работа правительства. Девять федеральных ведомств не получили финансирования. Ситуация едва ли изменится до начала января 2019 года.
Хотя это не вызовет с самого начала каких-либо серьезных проблем в экономике страны, но сам конфликта во власти случился в крайне неудачный момент и создает определенные трудности в непростое для США время.
При этом, как признают участники финансовых рынков, больше всего их беспокоит не столько проблемы, связанные с бюджетом, сколько непрерывные конфликты, происходящие в Вашингтоне. Нередко в этом винят непримиримую позицию Трампа по тем или иным вопросам, пишут "Ведомости".
Напомним, останавливается работа правительства США не впервые. Только в 2018 году это происходит в третий раз. Происходило это из-за того, что Конгресс не мог своевременно принять законопроекты о государственных расходах и финансировании ведомств. Однако прежде правительственные органы возобновляли функционирование уже на следующий день.

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