"Денег нет, но": Делягин поделился провокационным анекдотом о либералах во власти

Российский экономист и политолог Михаил Делягин продолжает делиться провокационными политическими анекдотами. На этот раз шутка касается известной фразы премьер-министра Дмитрия Медведева и либералов во власти.

"Как-то незаметно мы перешли от фразы "Денег нет, но вы держитесь" к "Денег нет? А если найду?" - звучит анекдот. "Конечно, не "мы", а "либералы во власти", а в остальном все верно", - добавляет Делягин.

Напомним, что фраза "Денег нет, но вы держитесь" была сказана Дмитрием Медведевым в мае 2016 года во время его визита в Крым. Она прозвучала в ответ на вопрос одного из жителей полуострова по поводу обещанной правительством России индексации пенсий.

"Её нигде нет, мы вообще не принимали, просто денег нет сейчас. Найдём деньги, сделаем индексацию. Вы держитесь здесь, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья!" - сказал премьер.