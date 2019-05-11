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"Денег нет, но": Делягин поделился провокационным анекдотом о либералах во власти
11 мая 2019, 08:54 • 118 • Политика
Экономист и политолог Михаил Делягин опубликовал в соцсетях новый провокационный анекдот о либералах во власти.
Российский экономист и политолог Михаил Делягин продолжает делиться провокационными политическими анекдотами. На этот раз шутка касается известной фразы премьер-министра Дмитрия Медведева и либералов во власти.
Напомним, что фраза "Денег нет, но вы держитесь" была сказана Дмитрием Медведевым в мае 2016 года во время его визита в Крым. Она прозвучала в ответ на вопрос одного из жителей полуострова по поводу обещанной правительством России индексации пенсий.
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