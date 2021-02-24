|
"Денег нет, электричество заканчивается...": Экономист раскрыл "хитрый санкционный план" Зеленского
24 февраля 2021, 17:55 • 60 • Политика
Экономист Александр Роджерс раскрыл "хитрый санкционный план" президента Украины Владимира Зеленского, который сначала обрушился на оппозицию, а затем - на бизнес.
Ранее Зеленский одобрил введение санкций против сети магазинов "Спортмастер". По мнению Роджерса, президент Украины пытается изображать бурную деятельность, чтобы сохранить свою власть.
Экономист считает, что санкции против "Спортмастера" могут быть как проявлением страха, так и банальным заказом конкурентов. Он напомнил, как несколько лет назад на Украине проходили митинги против некоторых сетей ресторанов.
Добавим, что на протяжении всего января и февраля Банковая не перестаёт сыпать санкциями. Сначала под ограничения в очередной раз попала Россия и связанные с ней компании. Затем Зеленский переключился на оппозицию. Президент Украины распорядился закрыть три крупнейших оппозиционных канала, а также ввести санкции против лидера партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Виктора Медведчука и его супруги. По словам экспертов, это прецедентный и противоречащий украинскому законодательству случай, когда под санкции попадают граждане Украины, причём без суда и следствия.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
60
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
22 февраля 2021, 09:05
|
22 февраля 2021, 18:15
|
17 февраля 2021, 17:15
|
22 февраля 2021, 12:45
|
20 февраля 2021, 13:05
|
23 февраля 2021, 00:40
|
20 февраля 2021, 00:15