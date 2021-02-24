"Денег нет, электричество заканчивается...": Экономист раскрыл "хитрый санкционный план" Зеленского

Экономист Александр Роджерс раскрыл "хитрый санкционный план" президента Украины Владимира Зеленского, который сначала обрушился на оппозицию, а затем - на бизнес.

Ранее Зеленский одобрил введение санкций против сети магазинов "Спортмастер". По мнению Роджерса, президент Украины пытается изображать бурную деятельность, чтобы сохранить свою власть.

У Зеленского катастрофически падает рейтинг, денег нет, электричество заканчивается, угля осталось на неделю-две. Чтобы продержаться в кресле, нужно развивать бурную деятельность, - пояснил эксперт порталу Nation News.

Экономист считает, что санкции против "Спортмастера" могут быть как проявлением страха, так и банальным заказом конкурентов. Он напомнил, как несколько лет назад на Украине проходили митинги против некоторых сетей ресторанов.

Добавим, что на протяжении всего января и февраля Банковая не перестаёт сыпать санкциями. Сначала под ограничения в очередной раз попала Россия и связанные с ней компании. Затем Зеленский переключился на оппозицию. Президент Украины распорядился закрыть три крупнейших оппозиционных канала, а также ввести санкции против лидера партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Виктора Медведчука и его супруги. По словам экспертов, это прецедентный и противоречащий украинскому законодательству случай, когда под санкции попадают граждане Украины, причём без суда и следствия.