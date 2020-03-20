Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«С 23 марта до 12 апреля включительно»: Рособрнадзор сообщил о трёхнедельных кан...
Лукашенко нахально попёр на Мишустина. Премьер – не Медведев, ответит по закону
Сатановский предупредил, когда России ждать войны
"Обиду не забудем". Европа готовится сводить счеты после карантина
Главная / Политика

"Денег дай! Дай денег стране!": Дерипаска продолжил учить Россию, дав простор для критики Соловьёву

20 марта 2020, 16:35  •  118 • Политика
Олег Дерипаска в личном телеграм-канале пытается убедить всех, что Россия выбрала стратегию "смягчения" в борьбе с коронавирусом. Мол, чем больше людей переболеют, тем лучше. Владимир Соловьёв ранее уже "разнёс" Дерипаску за подобную критику. Он отметил, что китайские бизнесмены и олигархи старались помочь своей стране в трудный период. Наши же просто критикуют. "Денег дай! Дай денег стране!" - кричал Соловьёв. Вероятно, теперь тележурналист получил новый простор для критики.
Бизнесмен Олег Дерипаска продолжает критиковать власти России за принимаемые меры по борьбе с коронавирусом. На этот раз он написал, что,"к сожалению, России, так же как и Великобритании, пришлось принять самую "жёсткую" для населению страны стратегию". В данном случае всё говорит о том, что Дерипаска решил иронизировать. В продолжение поста в телеграм-канале он пишет, что стратегия России заключается в "смягчении".
Дерипаска считает, что суть стратегии заключается в следующем: "Нам всем нужно переболеть по максимуму, чтобы сформировать коллективный иммунитет".
А дальше он добавляет:
"Для смягчения самого негативного сценария на наших предприятиях мы уже приступили к реализации оперативного строительства инфекционных блоков в близлежащих больницах совместно с местными органами власти".
Надо сказать, ранее Дерипаска уже подвергался критике со стороны тележурналиста Владимира Соловьёва, который указал на то, что, например, китайские олигархи и просто крупные бизнесмены, когда в их страну пришла беда, принялись наперегонки предлагать деньги для проведения исследований и просто обеспечения людей медикаментами, врачей - масками и так далее. У нас же всё происходит иначе.
"К нам пришла беда. Что делают олигархи? Ну ладно, прилетели с Куршевеля - пошли по домам, не сказали, что были в Европе, и думают, что их никто не поймает. Нет, так ещё и Дерипаска даёт советы, как жить стране. Денег дай! Дай денег стране! Нет... Все куда-то делись, смылись. А в Китае не так. А в Америке не так. А наши самые богатые люди смотрят на всё это - и: "Ц-ц-ц-ц-ц-ц... не так, не так действуете, нет, неправильно живёте, ой-ой-ой-ой", - сказал Соловьёв в своём стриме на YouTube.
Впоследствии он продолжил эту дискуссию. Вероятно, и теперь заявление Дерипаски не останется без ответа.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



118
Источник
Похожие новости
20 марта 2020, 01:35
"Описавшиеся мальчики" вместо генералов: Видео о русских С-400 разозлило Баранца
20 марта 2020, 01:35
"Готовится новая провокация": Захарова рассказала о планах Украины по прорыву границы в Крыму
20 марта 2020, 05:35
Трамп заявил, что может спасти Россию, но пока не стал
20 марта 2020, 03:35
Взрыв, потом стрельба: Турецкие военные попали в засаду в Идлибе на трассе М4 - источник
20 марта 2020, 11:35
"Просто на свете не будет": Уничтоживших в мультике С-400 американцев предупредил полковник Баранец
20 марта 2020, 05:35
Китайские дипломаты подарили Екатеринбургу данные по лечению коронавируса - СМИ
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
17 марта 2020, 07:35
Гаага обломала «крымские мечты» Украины
19 марта 2020, 20:35
Путин поддел Максима Галкина: "Человек, у которого нет ни одной должности..."
14 марта 2020, 03:35
Германия готова к гибели 1 млн человек, в США мечтают об апокалипсисе. Коронавирус из первых уст
15 марта 2020, 06:35
Львов в ярости: Посреди Киева установили символ царской России
16 марта 2020, 09:35
США начинают большое ограбление "страны-бензоколонки"
18 марта 2020, 15:30
«С 23 марта до 12 апреля включительно»: Рособрнадзор сообщил о трёхнедельных каникулах для школьников из-за коронавируса
14 марта 2020, 14:35
Врач описал последние минуты умирающих от коронавируса
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.