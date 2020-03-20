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"Денег дай! Дай денег стране!": Дерипаска продолжил учить Россию, дав простор для критики Соловьёву
20 марта 2020, 16:35 • 118 • Политика
Олег Дерипаска в личном телеграм-канале пытается убедить всех, что Россия выбрала стратегию "смягчения" в борьбе с коронавирусом. Мол, чем больше людей переболеют, тем лучше. Владимир Соловьёв ранее уже "разнёс" Дерипаску за подобную критику. Он отметил, что китайские бизнесмены и олигархи старались помочь своей стране в трудный период. Наши же просто критикуют. "Денег дай! Дай денег стране!" - кричал Соловьёв. Вероятно, теперь тележурналист получил новый простор для критики.
Бизнесмен Олег Дерипаска продолжает критиковать власти России за принимаемые меры по борьбе с коронавирусом. На этот раз он написал, что,"к сожалению, России, так же как и Великобритании, пришлось принять самую "жёсткую" для населению страны стратегию". В данном случае всё говорит о том, что Дерипаска решил иронизировать. В продолжение поста в телеграм-канале он пишет, что стратегия России заключается в "смягчении".
Дерипаска считает, что суть стратегии заключается в следующем: "Нам всем нужно переболеть по максимуму, чтобы сформировать коллективный иммунитет".
А дальше он добавляет:
"Для смягчения самого негативного сценария на наших предприятиях мы уже приступили к реализации оперативного строительства инфекционных блоков в близлежащих больницах совместно с местными органами власти".
Надо сказать, ранее Дерипаска уже подвергался критике со стороны тележурналиста Владимира Соловьёва, который указал на то, что, например, китайские олигархи и просто крупные бизнесмены, когда в их страну пришла беда, принялись наперегонки предлагать деньги для проведения исследований и просто обеспечения людей медикаментами, врачей - масками и так далее. У нас же всё происходит иначе.
"К нам пришла беда. Что делают олигархи? Ну ладно, прилетели с Куршевеля - пошли по домам, не сказали, что были в Европе, и думают, что их никто не поймает. Нет, так ещё и Дерипаска даёт советы, как жить стране. Денег дай! Дай денег стране! Нет... Все куда-то делись, смылись. А в Китае не так. А в Америке не так. А наши самые богатые люди смотрят на всё это - и: "Ц-ц-ц-ц-ц-ц... не так, не так действуете, нет, неправильно живёте, ой-ой-ой-ой", - сказал Соловьёв в своём стриме на YouTube.
Впоследствии он продолжил эту дискуссию. Вероятно, и теперь заявление Дерипаски не останется без ответа.
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