"Денег дай! Дай денег стране!": Дерипаска продолжил учить Россию, дав простор для критики Соловьёву

Бизнесмен Олег Дерипаска продолжает критиковать власти России за принимаемые меры по борьбе с коронавирусом. На этот раз он написал, что,"к сожалению, России, так же как и Великобритании, пришлось принять самую "жёсткую" для населению страны стратегию". В данном случае всё говорит о том, что Дерипаска решил иронизировать. В продолжение поста в телеграм-канале он пишет, что стратегия России заключается в "смягчении".

Дерипаска считает, что суть стратегии заключается в следующем: "Нам всем нужно переболеть по максимуму, чтобы сформировать коллективный иммунитет".

А дальше он добавляет:

"Для смягчения самого негативного сценария на наших предприятиях мы уже приступили к реализации оперативного строительства инфекционных блоков в близлежащих больницах совместно с местными органами власти".

Надо сказать, ранее Дерипаска уже подвергался критике со стороны тележурналиста Владимира Соловьёва, который указал на то, что, например, китайские олигархи и просто крупные бизнесмены, когда в их страну пришла беда, принялись наперегонки предлагать деньги для проведения исследований и просто обеспечения людей медикаментами, врачей - масками и так далее. У нас же всё происходит иначе.

"К нам пришла беда. Что делают олигархи? Ну ладно, прилетели с Куршевеля - пошли по домам, не сказали, что были в Европе, и думают, что их никто не поймает. Нет, так ещё и Дерипаска даёт советы, как жить стране. Денег дай! Дай денег стране! Нет... Все куда-то делись, смылись. А в Китае не так. А в Америке не так. А наши самые богатые люди смотрят на всё это - и: "Ц-ц-ц-ц-ц-ц... не так, не так действуете, нет, неправильно живёте, ой-ой-ой-ой", - сказал Соловьёв в своём стриме на YouTube.

Впоследствии он продолжил эту дискуссию. Вероятно, и теперь заявление Дерипаски не останется без ответа.