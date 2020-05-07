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"День поражения"? В бундестаге отругали своего же депутата за высказывание о 8 мая

07 мая 2020, 15:10  •  12 • Политика
Депутат бундестага от правой партии "Альтернатива для Германии" Александер Гауланд назвал 8 мая "днём абсолютного поражения Германии". С этой формулировкой и её обоснованием коллеги не согласились. Другие члены правительства отругали Гауланда.
Своё заявление Гауланд сделал в интервью RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). Он объяснил, что 8 мая не может считаться праздничным днём в его стране из-за "противоречивости". По мнению депутата, в тот день в 1945 году Германия потеряла "возможность выбора направления развития".
В ФРГ 8 мая считается Днём освобождения и окончания Второй мировой войны в Европе. Это годовщина освобождения узников концентрационных лагерей и победы над национал-социализмом Гитлера. Представитель партии "Зелёные" Чем Оздемир на своей странице в Twitter написал, что Гауланд "стоит по другую сторону баррикад", если воспринимает эту дату как "день поражения".
Другой депутат, Ян Корте, отругал коллегу по бундестагу за высказывание о потере "выбора направления развития". Он спросил, не имел ли в виду Гауланд продолжение политики войны на уничтожение или же отправку в концлагеря всех инакомыслящих.
Рядовые немцы в той же соцсети предложили сделать 8 мая днём, когда на государственном уровне запретят партию, которую представляет Гауланд.

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