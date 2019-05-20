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"День освобождения от Порошенко": На Украине перед инаугурацией нового президента Зеленского не могут забыть о старом
20 мая 2019, 04:24 • 41 • Политика
20 мая состоится процедура инаугурация избранного президента Украины Владимира Зеленского. Для прежнего президента Петра Порошенко это означает окончательную потерю им власти в стране. При этом в соцсетях уже прозвали грядущий день «Днем освобождения Украины от Порошенко». При этом об уходящем олигархе комментаторы перед инаугурацией нового национального лидера вспоминают так часто, что создается ощущение: никак не могут забыть. Кто-то, впрочем, пытается представить Порошенко и в позитивном ключе, называя грядущее мероприятие "кенгурацией".
Накануне команда Зеленского опубликовала программу торжеств, которые состоятся в Украине по случаю принятия присяги новым лидером страны. После инаугурации экс-комик намерен отправиться на церемонию представления командующих видами ВСУ, принять участие в поднятии украинского флага, а потом встретится с иностранными гостями.
Как сообщалось ранее, на мероприятии будут присутствовать около 50 иностранных гостей. Только пятеро из них будут президентами, и то – соседних стран. О своем участии заранее заявили лидеры Латвии, Литвы, Эстонии, Грузии и Венгрии. Ряд других стран, в том числе США, пришлют лишь своих представителей. Это вызвало насмешки в Сети.
"Свое участие в инаугурации Зеленского по телефону подтвердили Трамп, Меркель, Макрон, Маск с Цукербергом и... Вован с Лексусом",
"Приедут только всякие зам.-помы , в общем мелочь пузатая с Прибалтики и Грузии",
"Из США прилетит министр энергетики. И это максимум. Для такого сброда, как у Зеленского, - бо-ольшая честь!", - пишут в Твиттере.
Новый президент в процессе принятия присяги назовет свое имя, а также поклянется в верности стране. Он пообещает защищать суверенитет страны и ее независимость, преумножать благо как родины, так и и ее народа в целом. "… отстаивать права и свободы граждан, соблюдать Конституцию Украины и законы Украины, исполнять свои обязанности в интересах всех соотечественников, повышать авторитет Украины в мире", - цитирует текст присяги РИА Новости.
Тем временем украинцы никак не могут "распрощаться" с Петром Порошенко. О нем в Сети вспоминают уж точно не реже, чем о более удачливом сопернике. При этом большая часть комментаторов ругает прежнего лидера, а день инаугурации Зеленского вообще окрестили днем освобождения Украины от прежнего президента. В Фейсбук Зеленского даже присылают коллажи – надпись о новом "праздничном дне" на фоне фотографий салютов.
"Святое время настанет! 20 мая - День освобождения Украины от мародёра Порошенко!", - пишут такие комментаторы.
Однако не все разделают позитивный настрой сторонников Зеленского. Те, кто болел за его соперника, зло называют предстоящее вступление во власть "кенгурацией", намекая на то, что новоиспеченный лидер – вчерашний комик.
Ирина Эгер написала в комментариях к посту в Фейсбуке Зеленского (сам пост, кстати, посвящен "памяти жертв политических репрессий", коими свежеиспеченный лидер нации считает "пленников Кремля" и "замученных советской властью"): "Со счета сбилась тому, что ему все что-то не так:
- не такая дата дебатов;
- не такое место дебатов;
- не такая уж и сцена дебатов;
- не так быстро озвучили результаты;
- не в тот день назначена инаугурация;
А сам он за все это время делал только... Отдых в Турции. За неизвестные расходы".
"От Пороха пять лет никто не слышал, что ему кто-то или что-то мешает. А здесь каждый дня- плохому танцору что-то трет", - поддерживает ее другой комментатор.
"Я не понял. Господин Зеленский, Вы хотели на эту дату назначить кенгурацию. А теперь "вдруг" вспомнили, что это день памяти жертв политических репрессий? Вы уже или брюки наденьте, или крестик снимите", - пишет еще один.
При этом сам Порошенко в своём Твиттере пожелал Зеленскому удачи на президентском посту . При этом он объявил, дескать, Украину ждет "европейское будущее" и он "никому не позволить свернуть с курса" на то, чтобы Незалежная вошла в состав НАТО и ЕС.
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