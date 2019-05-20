"День освобождения от Порошенко": На Украине перед инаугурацией нового президента Зеленского не могут забыть о старом

Накануне команда Зеленского опубликовала программу торжеств, которые состоятся в Украине по случаю принятия присяги новым лидером страны. После инаугурации экс-комик намерен отправиться на церемонию представления командующих видами ВСУ, принять участие в поднятии украинского флага, а потом встретится с иностранными гостями.

Как сообщалось ранее, на мероприятии будут присутствовать около 50 иностранных гостей. Только пятеро из них будут президентами, и то – соседних стран. О своем участии заранее заявили лидеры Латвии, Литвы, Эстонии, Грузии и Венгрии. Ряд других стран, в том числе США, пришлют лишь своих представителей. Это вызвало насмешки в Сети.

"Свое участие в инаугурации Зеленского по телефону подтвердили Трамп, Меркель, Макрон, Маск с Цукербергом и... Вован с Лексусом",

"Приедут только всякие зам.-помы , в общем мелочь пузатая с Прибалтики и Грузии",

"Из США прилетит министр энергетики. И это максимум. Для такого сброда, как у Зеленского, - бо-ольшая честь!", - пишут в Твиттере.

Новый президент в процессе принятия присяги назовет свое имя, а также поклянется в верности стране. Он пообещает защищать суверенитет страны и ее независимость, преумножать благо как родины, так и и ее народа в целом. "… отстаивать права и свободы граждан, соблюдать Конституцию Украины и законы Украины, исполнять свои обязанности в интересах всех соотечественников, повышать авторитет Украины в мире", - цитирует текст присяги РИА Новости.

Тем временем украинцы никак не могут "распрощаться" с Петром Порошенко. О нем в Сети вспоминают уж точно не реже, чем о более удачливом сопернике. При этом большая часть комментаторов ругает прежнего лидера, а день инаугурации Зеленского вообще окрестили днем освобождения Украины от прежнего президента. В Фейсбук Зеленского даже присылают коллажи – надпись о новом "праздничном дне" на фоне фотографий салютов.

"Святое время настанет! 20 мая - День освобождения Украины от мародёра Порошенко!", - пишут такие комментаторы.

Однако не все разделают позитивный настрой сторонников Зеленского. Те, кто болел за его соперника, зло называют предстоящее вступление во власть "кенгурацией", намекая на то, что новоиспеченный лидер – вчерашний комик.

Ирина Эгер написала в комментариях к посту в Фейсбуке Зеленского (сам пост, кстати, посвящен "памяти жертв политических репрессий", коими свежеиспеченный лидер нации считает "пленников Кремля" и "замученных советской властью"): "Со счета сбилась тому, что ему все что-то не так:

- не такая дата дебатов;

- не такое место дебатов;

- не такая уж и сцена дебатов;

- не так быстро озвучили результаты;

- не в тот день назначена инаугурация;

А сам он за все это время делал только... Отдых в Турции. За неизвестные расходы".

"От Пороха пять лет никто не слышал, что ему кто-то или что-то мешает. А здесь каждый дня- плохому танцору что-то трет", - поддерживает ее другой комментатор.

"Я не понял. Господин Зеленский, Вы хотели на эту дату назначить кенгурацию. А теперь "вдруг" вспомнили, что это день памяти жертв политических репрессий? Вы уже или брюки наденьте, или крестик снимите", - пишет еще один.

При этом сам Порошенко в своём Твиттере пожелал Зеленскому удачи на президентском посту . При этом он объявил, дескать, Украину ждет "европейское будущее" и он "никому не позволить свернуть с курса" на то, чтобы Незалежная вошла в состав НАТО и ЕС.

Володимиру Зеленському бажаю успішного президентства. Ще місяць тому ми були затятими опонентами на виборах. Але вже завтра він буде Президентом моєї країни, яку люблю і в чиє європейське майбутнє вірю. Тож хай Господь Україну береже, а її новому очільнику – допомагає в роботі — Петро Порошенко (@poroshenko) 19 мая 2019 г.

Свое участие в инаугурации Зеленского по телефону подтвердили Трамп, Меркель, Макрон, Маск с Цукербергом и... Вован с Лексусом. (с) — Олег Лурье (@OlegLurie) 19 мая 2019 г.

на самом деле очень смешной твитт. Олег молодец, метко подметил. Приедут только всякие зам.-помы , в общем мелочь пузатая с Прибабалтики и Грузии — SergiosZimpas (@SZimpas) 19 мая 2019 г.