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"Демонтируют старые трубы": В "Газпроме" отреагировали на обвинения Украины

17 июня 2020, 10:00  •  48 • Политика
В "Газпроме" отреагировали на обвинения Украины в том, что на границе начался разбор труб, по которым поступал транзитный газ. В компании пояснили, что они "демонтируют старые трубы" на невостребованных участках.
Компания "Газпром" не намерена полностью демонтировать трубы, по которым газ поступал на Украину. Об этом изданию "ПолитЭксперт" поведал директор Института национальной энергетики и главред корпоративного журнала "Газпром" Сергей Правосудов.
Ранее глава оператора ГТС Украины Сергей Макогон заявил о том, что российская сторона начала разбирать трубу на границе с Украиной. Решением якобы послужило отсутствие контракта на поставки газа с "Газпромом". В результате Киев вскоре столкнётся с потерей крупного источника пополнения бюджета.
Как пояснил Правосудов, разговоры о демонтаже труб ведутся давно. Связано это с сокращением объёмов поставок газа в Европу через украинский маршрут, на который приходилось 90% поставок. Обычно трубы на старых участках со временем заменяли, но теперь надобность в них отпала, а часть транзита перебросили на "Северный поток" и "Ямал - Европа".
"Да, старые трубы демонтируют. Но не то что все трубы, а просто те, которые сейчас не востребованы для транзита, наиболее старые участки. Вот о чём идёт речь", - подчеркнул он, добавив, что новость о демонтаже труб появились на основе слухов.
Напомним, что в США предложили расширить санкции против газопровода "Северный поток - 2". В частности, сенатор Тед Круз призывает нанести экономический удар по "Газпрому", если тот задействует судно "Академик Черский" для завершения строительства объекта.
Впрочем, депутат Государственной Думы Игорь Ананских заявил в интервью РИА ФАН, что подобные угрозы являются бредом. Собственником "Северного потока - 2" является не "Газпром", но консорциум, в который входят несколько крупнейших компаний мира, заинтересованных в проекте. Россия же является поставщиком газа.
"Если против этих компаний, то это бред. Если против компаний трубоукладчика, то пускай вводят. Или, может, против правительства Германии, которое покупает газ?" - поведал политик.

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