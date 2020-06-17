"Демонтируют старые трубы": В "Газпроме" отреагировали на обвинения Украины

Компания "Газпром" не намерена полностью демонтировать трубы, по которым газ поступал на Украину. Об этом изданию "ПолитЭксперт" поведал директор Института национальной энергетики и главред корпоративного журнала "Газпром" Сергей Правосудов.

Ранее глава оператора ГТС Украины Сергей Макогон заявил о том, что российская сторона начала разбирать трубу на границе с Украиной. Решением якобы послужило отсутствие контракта на поставки газа с "Газпромом". В результате Киев вскоре столкнётся с потерей крупного источника пополнения бюджета.

Как пояснил Правосудов, разговоры о демонтаже труб ведутся давно. Связано это с сокращением объёмов поставок газа в Европу через украинский маршрут, на который приходилось 90% поставок. Обычно трубы на старых участках со временем заменяли, но теперь надобность в них отпала, а часть транзита перебросили на "Северный поток" и "Ямал - Европа".

"Да, старые трубы демонтируют. Но не то что все трубы, а просто те, которые сейчас не востребованы для транзита, наиболее старые участки. Вот о чём идёт речь", - подчеркнул он, добавив, что новость о демонтаже труб появились на основе слухов.

Напомним, что в США предложили расширить санкции против газопровода "Северный поток - 2". В частности, сенатор Тед Круз призывает нанести экономический удар по "Газпрому", если тот задействует судно "Академик Черский" для завершения строительства объекта.

Впрочем, депутат Государственной Думы Игорь Ананских заявил в интервью РИА ФАН, что подобные угрозы являются бредом. Собственником "Северного потока - 2" является не "Газпром", но консорциум, в который входят несколько крупнейших компаний мира, заинтересованных в проекте. Россия же является поставщиком газа.

"Если против этих компаний, то это бред. Если против компаний трубоукладчика, то пускай вводят. Или, может, против правительства Германии, которое покупает газ?" - поведал политик.