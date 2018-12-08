"Демонстрация презрения и ненависти к России": Делягин о пойманном на мошенничестве после Евросоюза

Посол Евросоюза в Москве мошенничает с парковкой. В Сети выложили фото машины дипломата со скрытым для неуплаты парковки номером. Политолог Михаил Делягин считает, что это демонстрация расистского презрения и ненависти к России.

В Москве сняли машину посла Евросоюза от Германии в России Маркуса Эдерера со скрытым для неуплаты парковки номером. Фотографии выложил в социальной сети российский политолог Сергей Марков.

На снимках видно, что красный дипломатический номер автомобиля с задней стороны машины скрыт картонкой почти целиком, а с передней частично замазан чем-то белым, предположительно снегом. При этом внутри сидит водитель, а на капоте закреплен флажок Евросоюза.

Политолог и экономист Михаил Делягин считает, что наличие этого флажка принципиально важно, так как по нормам дипломатического этикета это делается только во время официальных визитов посла. Таким образом, получается, что машина дипломата со скрытыми номерами была снята во время поездки посла на официальное мероприятие или во время возвращения с него.

"Следовательно, посол Евросоюза, скорее всего, знал о совершаемом мошенничестве и одобрил его", - делает вывод Делягин.

Альтернативное объяснение - пренебрежение посольством Евросоюза в России общепринятых правил использования служебных автомобилей посла, что выражает и пренебрежение к стране пребывания, то есть России. То есть, как ни крути, ситуация неприятная. По мнению Делягина, произошедшее - демонстрация расистского презрения и ненависти к России.