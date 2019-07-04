"Демонстрация презрения - норма": Делягин объяснил, почему чиновники саботируют майские указы Путина

По мнению Делягина, российские чиновники полностью оторваны от жизни, игнорируют эту жизнь, как показало выступление красноярского губернатора Усса.

"Они считают демонстрацию своего презрения гражданам нормой и делом чести, доблести, геройством. По-другому сложно их поведение объяснить. Такое ощущение, что они совершенно не собираются исполнять обещания государства. Достаточно вспомнить майские указы президента 2012 года и то, как саботировало их правительство шесть лет. И люди, которые саботировали эти указы шесть лет, пошли на повышение, и всё у них прекрасно, за исключением Улюкаева и Абызова, и то, у Абызова, я думаю, уже тоже всё хорошо, а после этого президент подписал ещё один майский указ, и его продолжают саботировать", - говорит Делягин.

Эксперт сомневается, что чиновники на самом деле как-то боятся Путина, они больше рассчитывают на то, что их пронесёт.

"А чего бояться? Произнёс ритуальную фразу. Поправится, ничего страшного. Будет саботировать указы президента чуть более умным образом, чем до этого", - считает Делягин.

Ранее Владимир Путин метким выражением поставил на место "погрязших в цифрах" чиновников правительства. Глава государства обратился лично к министру финансов Антону Силуанову, рекомендовав ему больше мониторить реальную жизнь людей, в том числе заняться вопросом ставок по ипотечным кредитам. Президент подчеркнул, что снижение ставок не должно быть номинальным.

Напомним, что в ходе прямой линии Путин заявил, что теперь каждый министр лично отвечает за результаты реализации нацпроектов. И результаты должны "чувствоваться" уже в этом году.