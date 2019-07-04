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"Демонстрация презрения - норма": Делягин объяснил, почему чиновники саботируют майские указы Путина

04 июля 2019, 00:09  •  67 • Политика
Директор Института проблем глобализации Михаил Делягин прокомментировал в беседе с Царьградом совещание президента РФ Владимира Путина, на котором последний жёстко высказался о работе экономического блока правительства, и в частности Антона Силуанова. Эксперт считает, что для чиновников стало нормой саботировать майские указы президента, при этом всячески демонстрируя презрение по отношению к гражданам РФ.
По мнению Делягина, российские чиновники полностью оторваны от жизни, игнорируют эту жизнь, как показало выступление красноярского губернатора Усса.
"Они считают демонстрацию своего презрения гражданам нормой и делом чести, доблести, геройством. По-другому сложно их поведение объяснить. Такое ощущение, что они совершенно не собираются исполнять обещания государства. Достаточно вспомнить майские указы президента 2012 года и то, как саботировало их правительство шесть лет. И люди, которые саботировали эти указы шесть лет, пошли на повышение, и всё у них прекрасно, за исключением Улюкаева и Абызова, и то, у Абызова, я думаю, уже тоже всё хорошо, а после этого президент подписал ещё один майский указ, и его продолжают саботировать", - говорит Делягин.
Эксперт сомневается, что чиновники на самом деле как-то боятся Путина, они больше рассчитывают на то, что их пронесёт.
"А чего бояться? Произнёс ритуальную фразу. Поправится, ничего страшного. Будет саботировать указы президента чуть более умным образом, чем до этого", - считает Делягин.
Ранее Владимир Путин метким выражением поставил на место "погрязших в цифрах" чиновников правительства. Глава государства обратился лично к министру финансов Антону Силуанову, рекомендовав ему больше мониторить реальную жизнь людей, в том числе заняться вопросом ставок по ипотечным кредитам. Президент подчеркнул, что снижение ставок не должно быть номинальным.
Напомним, что в ходе прямой линии Путин заявил, что теперь каждый министр лично отвечает за результаты реализации нацпроектов. И результаты должны "чувствоваться" уже в этом году.

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