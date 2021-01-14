"Демократы доведут дело до конца": Американист озвучил приговор Трампу

Так он прокомментировал решение Палаты представителей, которая проголосовала за досрочную отставку президента. Теперь противникам Трампа необходимо, чтобы аналогичное решение принял Сенат.

В то же время спикер Сената Митч Макконнелл считает, что верхняя палата не пойдёт на этот шаг до истечения срока полномочий президента, которые заканчиваются 20 января.

Можегов отметил, что у Трампа нет никаких шансов. Политическая элита уже приняла решение.

Демократы в любом случае доведут дело до конца. Речь идёт о символическом акте, который призван признать не только нелегитимным Трампа, но и всё его президентство, - пояснил эксперт порталу Nation News.

Напомним, что парламент может выдвинуть импичмент президенту за тяжкие преступления. Этим преступлением, по мнению членов Палаты представителей, стало "подстрекательство к мятежу". Речь идёт о событиях 6 января, когда сторонники Трампа ворвались в Капитолий, где проходило заседание по утверждению результатов голосования. Несмотря на то что Трамп призывал своих избирателей разойтись по домам, его обвинили в призывах к бунту и отключили от всех соцсетей.