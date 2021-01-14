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"Демократы доведут дело до конца": Американист озвучил приговор Трампу
14 января 2021, 19:55 • 76 • Политика
Политолог-американист Владимир Можегов озвучил приговор президенту США Дональду Трампу, которому пытаются выдвинуть импичмент. По его словам, "демократы в любом случае доведут дело до конца".
Так он прокомментировал решение Палаты представителей, которая проголосовала за досрочную отставку президента. Теперь противникам Трампа необходимо, чтобы аналогичное решение принял Сенат.
В то же время спикер Сената Митч Макконнелл считает, что верхняя палата не пойдёт на этот шаг до истечения срока полномочий президента, которые заканчиваются 20 января.
Можегов отметил, что у Трампа нет никаких шансов. Политическая элита уже приняла решение.
Напомним, что парламент может выдвинуть импичмент президенту за тяжкие преступления. Этим преступлением, по мнению членов Палаты представителей, стало "подстрекательство к мятежу". Речь идёт о событиях 6 января, когда сторонники Трампа ворвались в Капитолий, где проходило заседание по утверждению результатов голосования. Несмотря на то что Трамп призывал своих избирателей разойтись по домам, его обвинили в призывах к бунту и отключили от всех соцсетей.
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