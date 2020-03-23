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"Демократию надо подкармливать трупами": Михеев назвал оккупанта "хуже коронавируса"
23 марта 2020, 17:35 • 114 • В мире
На фоне пандемии Вашингтон ударил по Тегерану новыми антииранскими санкциями, усложнив борьбу исламской республики против коронавируса. "Демократию надо подкармливать трупами", - прокомментировал российский политолог Сергей Михеев, отметив, что "хуже короновируса только Америка, которая фактически оккупировала всю планету посредством доллара".
Соединённые Штаты просто воспользовались мировым хаосом, возникшим на фоне распространения коронавируса, пытаясь усилить собственную гегемонию на геополитической арене.
В стране из-за вспышки COVID-19 сложилась очень непростая ситуация, катастрофически не хватает необходимого медицинского оборудования, а между тем Иран входит в тройку стран с максимальным числом летальных исходов от коронавируса.
Теперь, после введения новых американских санкций, Тегеран и вовсе не сможет закупать необходимые медикаменты и оборудование. Постоянное представительство Ирана при ООН обратилось к мировому сообществу с просьбой призвать США снять свои ограничительные меры.
По его словам, в целом - это не новость, сейчас, во время пандемии, западные страны и друг другу не торопятся помогать, и в этом проявляется "реальная сущность западной цивилизации", - отметил эксперт.
Значительно хуже другое, продолжил он: не желая помогать, они не позволяют это делать другим: почти везде обращения Тегерана с просьбой продать необходимое оборудование и лекарства встречают отказ: все боятся попасть под санкции со стороны Вашингтона, поскольку США могут заблокировать любую валютную операцию и сразу обрушиться с санкциями на "нарушителей".
Между тем в самих США ситуация с COVID-19 довольно печальная: за последние семь дней, согласно данным статистики федеральных и местных органов власти, общее количество заболевших коронавирусом с подтверждённым диагнозом выросло более чем в 10 раз, пишет Nation News.
Самое большое количество заразившихся выявлено в Нью-Йорке - 12,3 тыс. человек. Северо-западный штат Вашингтон занимает второе место с подтвержденными 1793 случаями COVID-19. На третье место вышла Калифорния, где заболели 1407 человек.
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