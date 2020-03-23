"Демократию надо подкармливать трупами": Михеев назвал оккупанта "хуже коронавируса"

Соединённые Штаты просто воспользовались мировым хаосом, возникшим на фоне распространения коронавируса, пытаясь усилить собственную гегемонию на геополитической арене.

В стране из-за вспышки COVID-19 сложилась очень непростая ситуация, катастрофически не хватает необходимого медицинского оборудования, а между тем Иран входит в тройку стран с максимальным числом летальных исходов от коронавируса.

Теперь, после введения новых американских санкций, Тегеран и вовсе не сможет закупать необходимые медикаменты и оборудование. Постоянное представительство Ирана при ООН обратилось к мировому сообществу с просьбой призвать США снять свои ограничительные меры.

Хуже коронавируса только Америка, которая фактически оккупировала всю планету посредством доллара и в буквальном смысле убивает этим людей. Например, просьбы Ирана хотя бы временно и частично снять санкции в связи с тяжёлой эпидемиологической ситуацией в этой стране «гуманный» Запад просто не слышит. Даже наоборот - такое впечатление, что чем больше народу умрёт в Иране, тем на Западе будут больше радоваться, - прокомментировал в своём Telegram-канале эту ситуацию российский политолог Сергей Михеев.

По его словам, в целом - это не новость, сейчас, во время пандемии, западные страны и друг другу не торопятся помогать, и в этом проявляется "реальная сущность западной цивилизации", - отметил эксперт.

Значительно хуже другое, продолжил он: не желая помогать, они не позволяют это делать другим: почти везде обращения Тегерана с просьбой продать необходимое оборудование и лекарства встречают отказ: все боятся попасть под санкции со стороны Вашингтона, поскольку США могут заблокировать любую валютную операцию и сразу обрушиться с санкциями на "нарушителей".

Что это, если не глобальное рабство? И уже сколько лет ведутся разговоры о том, чтобы создать параллельные схемы платежей, в том числе, для таких экстренных ситуаций, но фактически ситуация остаётся неизменной. А как там больные люди? А что люди, люди пусть дохнут. Ради торжества демократии ничего не жалко. Демократию надо подкармливать трупами. Она это любит, - констатировал Сергей Михеев.

Между тем в самих США ситуация с COVID-19 довольно печальная: за последние семь дней, согласно данным статистики федеральных и местных органов власти, общее количество заболевших коронавирусом с подтверждённым диагнозом выросло более чем в 10 раз, пишет Nation News.

Самое большое количество заразившихся выявлено в Нью-Йорке - 12,3 тыс. человек. Северо-западный штат Вашингтон занимает второе место с подтвержденными 1793 случаями COVID-19. На третье место вышла Калифорния, где заболели 1407 человек.