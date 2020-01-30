"Демократия во всём мире больна": Социологи констатировали неминуемые изменения в политике развитых стран

Большинство соцопросов среди жителей развитых стран говорят об неудовлетворенности демократией. Как говорится в отчете Центра будущего демократии Кембриджского университета, на данный момент недовольство граждан демократией в развитых странах находится на самом высоком уровне за последние 25 лет.

Исследование, проведенное в 154 странах с участием примерно четырех миллионов человек, констатирует, что с начала нулевых граждане с воодушевлением воспринимали демократические процессы. Однако затем последовало снижение, которое в итоге преобразовалось в падение.

Об этом свидетельствует и тенденция настроений в развитых странах - хуже всего дело обстоит в Великобритании и США.

Как полагает автор отчета Роберто Фоа, выявленные тенденции говорят о том, что "демократия во всём мире больна".

На это, по его мнению, повлияли финансовый кризис 2008 года, миграционный кризис 2015 года, а также "некоторые внешнеполитические провалы". Откликом на эти вызовы и стала социальная неудовлетворённость граждан.

Впрочем, говорится в докладе, обратный процесс наблюдается в некоторых европейских государствах. В Дании, Швейцарии, Норвегии и Нидерландах уровень тех, кто доволен демократическими преобразованиями, сейчас на пике.

"Вера в демократию слабеет, потому что демократические институты недостаточно хорошо справляются с главными проблемами нашего времени - от экономических кризисов до глобального потепления. Чтобы демократия восстановила свою легитимность, это должно измениться", - констатировал Роберто Фоа, передает "Би-би-си".