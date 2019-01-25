|
"Демократия на крыльях боевых самолетов": В Сети ответили на заявление Помпео о вторжении в Венесуэлу
25 января 2019, 09:54 • 129 • Политика
Главред журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко ответил на заявление госсекретаря США Майка Помпео о возможности вторжения в Венесуэлу в случае "угрозы" американским дипломатам, остающимся там, несмотря на разрыв дипотношений со стороны Каракаса. "Сначала они линчевали негров, теперь же несут демократию на крыльях своих боевых самолетов", - написал Коротченко в своем Twitter.
Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Соединенные Штаты примут "все необходимые меры", чтобы обеспечить безопасность находящихся в Венесуэле американских граждан. Так он ответил на вопрос журналиста о том, собирается ли он обратиться к президенту США с просьбой об отправке военных в Венесуэлу в случае, если остающимся там американским дипломатам будет угрожать что-либо.
"Мы представляем ситуацию на местах в полном объеме и готовы сделать все, чтобы обеспечить безопасность наших людей", — заявил глава Госдепа.
Напомним, после того, как США объявили законные власти Венесуэлы "нелегитимными", президент страны Николас Мадуро разорвал дипотношения с США и потребовал выезда американских дипломатов из государства. Однако США отказались подчиняться, заявив, что намерены поддерживать дипотношения с Венесуэлой через самозваного "временного президента", которым назвал себя лидер оппозиции Хуана Гуаидо.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
129
Похожие новости
Загрузка...
Загрузка...
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
19 января 2019, 14:39
|
19 января 2019, 13:09
|
23 января 2019, 17:09
|
22 января 2019, 20:54
|
21 января 2019, 11:39
|
21 января 2019, 13:54
|
23 января 2019, 13:54