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"Демократия для избранных": Чичваркин сдал планы строителей "прекрасной России будущего"

11 марта 2021, 20:30  •  166 • Политика
Чичваркин оскорбил русский народ, заявив, что 80% "соображают хуже, чем собаки". "Прекрасная Россия будущего" во всей своей красе - демократия для избранных, для таких, как Чичваркин", - оценили откровения бизнесмена в Сети.
Предприниматель Евгений Чичваркин предложил лишить 80% народа избирательных прав. В Сети по достоинству оценили "демократию для избранных" от строителей "прекрасной России будущего".
Скандальные заявления Чичваркина прозвучали в эфире "ПолитНавигатора". Бизнесмен заявил, что большинство жителей России психически нездоровы и недееспособны. По его словам, 80% российских граждан "соображают хуже, чем собаки", а потому должны быть лишены гражданских прав.
"Прекрасная Россия будущего" во всей своей красе - демократия для избранных, для таких, как Чичваркин. И замечательно, что они даже не скрывают своих хотелок,
- комментирует в Twitter "Голос Мордора".
Если кто-то где-то считает себя умнее народа, это наводит на мысль, что кто-то недостаточно умён,
- добавляет @bopp_viktor.
Рассуждения Гитлера. Лишить прав, а затем и жизни? 20% населения оставить на обслуживание "хозяев жизни",
- "переводит" слова Чичваркина с лондонского на русский @CFoWymsqpnRV2os.
Напомним, что Евгений Чичваркин улетел из России в Лондон ещё в 2008 году, а месяц спустя на него было заведено уголовное дело. В столице Британии он открыл винный бизнес, однако по последним данным, он не приносит стабильной прибыли, находится в затруднительном финансовом положении и сильно зависит от регулярных вложений основателя.

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