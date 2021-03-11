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"Демократия для избранных": Чичваркин сдал планы строителей "прекрасной России будущего"
11 марта 2021, 20:30 • 166 • Политика
Чичваркин оскорбил русский народ, заявив, что 80% "соображают хуже, чем собаки". "Прекрасная Россия будущего" во всей своей красе - демократия для избранных, для таких, как Чичваркин", - оценили откровения бизнесмена в Сети.
Предприниматель Евгений Чичваркин предложил лишить 80% народа избирательных прав. В Сети по достоинству оценили "демократию для избранных" от строителей "прекрасной России будущего".
Скандальные заявления Чичваркина прозвучали в эфире "ПолитНавигатора". Бизнесмен заявил, что большинство жителей России психически нездоровы и недееспособны. По его словам, 80% российских граждан "соображают хуже, чем собаки", а потому должны быть лишены гражданских прав.
- комментирует в Twitter "Голос Мордора".
- добавляет @bopp_viktor.
- "переводит" слова Чичваркина с лондонского на русский @CFoWymsqpnRV2os.
Напомним, что Евгений Чичваркин улетел из России в Лондон ещё в 2008 году, а месяц спустя на него было заведено уголовное дело. В столице Британии он открыл винный бизнес, однако по последним данным, он не приносит стабильной прибыли, находится в затруднительном финансовом положении и сильно зависит от регулярных вложений основателя.
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