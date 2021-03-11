"Демократия для избранных": Чичваркин сдал планы строителей "прекрасной России будущего"

Чичваркин оскорбил русский народ, заявив, что 80% "соображают хуже, чем собаки". "Прекрасная Россия будущего" во всей своей красе - демократия для избранных, для таких, как Чичваркин", - оценили откровения бизнесмена в Сети.

Предприниматель Евгений Чичваркин предложил лишить 80% народа избирательных прав. В Сети по достоинству оценили "демократию для избранных" от строителей "прекрасной России будущего".

Скандальные заявления Чичваркина прозвучали в эфире "ПолитНавигатора". Бизнесмен заявил, что большинство жителей России психически нездоровы и недееспособны. По его словам, 80% российских граждан "соображают хуже, чем собаки", а потому должны быть лишены гражданских прав.

"Прекрасная Россия будущего" во всей своей красе - демократия для избранных, для таких, как Чичваркин. И замечательно, что они даже не скрывают своих хотелок,

- комментирует в Twitter "Голос Мордора".

Если кто-то где-то считает себя умнее народа, это наводит на мысль, что кто-то недостаточно умён,

- добавляет @bopp_viktor.

Рассуждения Гитлера. Лишить прав, а затем и жизни? 20% населения оставить на обслуживание "хозяев жизни",

- "переводит" слова Чичваркина с лондонского на русский @CFoWymsqpnRV2os.

Напомним, что Евгений Чичваркин улетел из России в Лондон ещё в 2008 году, а месяц спустя на него было заведено уголовное дело. В столице Британии он открыл винный бизнес, однако по последним данным, он не приносит стабильной прибыли, находится в затруднительном финансовом положении и сильно зависит от регулярных вложений основателя.